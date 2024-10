Um domingo para rezar ao ar livre, comungar das belezas da região da Pampulha, e, principalmente, celebrar uma das fases mais bonitas da vida. Mesmo com chuva, cerca de dois mil jovens participam na manhã de hoje (20/10), no Parque Ecológico Francisco Lins do Rego, na capital, do Dia Nacional das Juventudes com Francisco.

O evento promovido pela Arquidiocese de Belo Horizonte começou às 8h com acolhida aos jovens das muitas paróquias da Região Metropolitana de BH, e terá apresentações artísticas e orações até 15h. Dentro do dia de celebrações, está previsto um concurso musical Desperta Fest, com a participação da juventude das mais de 1,5 mil comunidades de fé.

Pouco antes de celebrar a missa (com início às 10h30), o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, ressaltou que "estar junto com as juventudes, porque são várias, neste encontro, significa reavivar a esperança e abrir os caminhos para a evangelização". Conforme o arcebispo, é importante apostar nessa força evangelizadora, para que cada um siga ao encontro de outros jovens, e os ensine o caminho de Cristo, seduzindo-os com o coração missionário".

Vindo de São José da Lapa numa caravana de 103 jovens, Bráulio Gomes Braga, da Paróquia São José, não se incomodou com a chuva. "Estou aqui como se estivesse sol. Estamos num momento de convivência, focados na espiritualidade e também na cultura", disse Bráulio.

Da mesma paróquia, Helen Caroline de Almeida Marques se mostrou feliz ao participar de um encontro com tantos jovens. "Estamos aqui para servir a Cristo. E mostrar que é totalmente possível ser jovem, ser cristão na Igreja Católica e vivenciar a santidade, aproveitando essa fase da vida", destacou Helen.

O PARQUE

Inaugurado em maio de 2004 e localizado na área antes chamada de Ilha da Ressaca, o Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego, unidade de conservação mais conhecida como Parque Ecológico da Pampulha, é administrado pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), trata-se de um ponto turístico com importância ecológica única, pois resulta de uma história de recuperação ambiental e patrimonial. O projeto é dos arquitetos Gustavo Penna, Álvaro Hardy, o Veveco, e Mariza Machado Coelho.

Ao longo dos anos, com a ocupação desordenada em torno de toda a Bacia da Pampulha, ocorreu o processo de assoreamento da lagoa. A retirada e o agrupamento de milhões de metros cúbicos de sedimentos depositados no reservatório deram origem ao Parque Ecológico da Pampulha, que fica na Avenida. Otacílio Negrão de Lima, 5950, na Pampulha.

De acordo com a PBH, a área levou cerca de uma década para se estabilizar fisicamente, sendo então colonizada pela fauna e pela flora, num processo de intenso. São cerca de 300 mil metros de área verde, divididos em diversos espaços planejados para o lazer e para a proteção da flora e da fauna locais. O público pode desfrutar da Esplanada, setor para prática de esporte, ideal para soltar pipas e receber grandes espetáculos, do Bosque, área arborizada muito usada para piqueniques, do Coreto, local que recebe várias apresentações culturais, do Slack parque, espaço para prática de slackline, e do Memorial Japonês, monumento construído em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil celebrando a amizade entre Minas e Japão.