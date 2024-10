Grupo se perdeu em uma trilha na Serra da Pimenta, no Sul de Minas

Um grupo de duas mulheres, duas adolescentes e uma criança foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ao se perder em uma trilha na Serra da Pimenta, na zona rural da cidade se Serrania, no Sul de Minas.

Os militares foram acionados por volta das 19h20 desse sábado (19/10). O grupo, com idades entre 4 e 45 anos, fazia um passeio recreativo quando, ao tentar retornar, se perdeu em meio à vegetação densa e ao terreno acidentado, sem conseguir localizar o caminho de volta.

Depois de duas horas de busca, os militares conseguiram localizar o grupo com o uso de técnicas de resgate em áreas de difícil acesso e com as coordenadas de georreferenciamento fornecidas pelos perdidos.

As vítimas foram localizadas desorientadas, mas em boas condições físicas. Não foi necessário atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local onde o grupo foi encontrado apresentava risco devido à proximidade de taludes e ao terreno irregular, o que exigiu cuidado durante o retorno. Todos os membros foram levados em segurança até uma área segura.

A Polícia Militar Patrulha Rural também foi acionada para auxiliar na operação.

Os bombeiros reforçam a importância de se adotar medidas de segurança durante trilhas e passeios em regiões de mata fechada.

Medidas de segurança ao fazer trilhas recreativas: