A chuva deve continuar em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil municipal. Neste domingo (20/10), o céu fica nublado e existe a possibilidade de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento ocasionais e trovoadas isoladas.

Os termômetros devem oscilar entre 18°C e 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% na parte da tarde.

BH está em alerta para chuva de até 70 milímetros até as 8h deste domingo. Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil municipal reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

O órgão também orienta que as pessoas redobrem a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem ligar para o telefone 199 imediatamente.

Minas Gerais em alerta para chuvas fortes

Cerca de 400 cidades mineiras estão em alerta devido à possibilidade de tempestades severas e até queda de granizo. Regiões como o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata e o Vale do Rio Doce estão entre as mais afetadas, com previsões de chuva intensa até domingo (20/10).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil Estadual já emitiram avisos para que a população se prepare para vendavais e acúmulos de chuva que podem atingir entre 40 e 100 mm.

A instabilidade climática deve continuar durante o fim de semana, especialmente no domingo, quando tempestades severas com granizo e vendavais podem atingir o Oeste do estado. Enquanto isso no Sul de Minas e no Vale do Rio Doce, o tempo permanece nublado e chuvoso.