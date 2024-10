Jovem deu entrada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, na madrugada deste sábado (19) e morreu horas depois

Uma jovem de 18 anos, grávida de oito meses, morreu durante atendimento médico no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, na Grande BH, na manhã deste sábado (19/10). O bebê dela também morreu.





A família da jovem registrou o Boletim de Ocorrência e denunciou negligência médica. Segundo o registro policial, a irmã da jovem relatou que ela deu entrada no hospital por volta das 3h30 com convulsões. A irmã relatou que a grávida foi colocada em uma maca e não recebeu medicamentos.





O pai do bebê, de 17 anos, afirmou para a polícia que a jovem fez um ultrassom há dois dias que mostrou que a gestação seguia bem. Na madrugada de hoje, a jovem chegou ao hospital com quadro de desmaios e dores no peito.





Durante os primeiros atendimentos, a equipe médica relatou para a família que não havia batimentos cardíacos do bebê e que a gestante sofreu uma parada cardiorrespiratória que durou 40 minutos. Ainda durante a consulta, os profissionais alertaram que havia algo de errado com o pulmão da paciente.

De acordo com o relato de uma enfermeira, ela tentou examinar a jovem e pegar os sinais dela, mas não conseguiu. Dessa forma, ela passou a paciente para um médico, que relatou que a gestante chegou em estado grave.





O boletim de ocorrência narra que a mulher estava com temperatura baixa e pálida, mas consciente e agitada. No exame obstétrico, não foi possível ouvir os batimentos do bebê.





O médico afirmou que tomou todas as medidas necessárias, a jovem foi entubada e aguardava uma vaga no CTI. Após algumas horas, a mulher sofreu uma nova parada cardiorrespiratória e morreu por volta das 7h.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o hospital onde a jovem foi atendida e com a Polícia Civil e aguarda retorno.