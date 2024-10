A Defesa Civil de Belo Horizonte aumentou o alerta e informou, neste sábado (19/10), que a capital pode ter pancadas de chuva de até 70 milímetros. Segundo o órgão, a atualização do alerta foi feito com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas.





Inicialmente, o alerta era de chuva de 20 a 40 milímetros, acompanhadas de rajadas de vento de até 50km/h e raios. Agora, o volume de chuva aumentou em 30 milímetros.





O alerta é válido até a manhã deste domingo (20/10).





Com a chuva ganhando força, o órgão reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.





A Defesa Civil também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão pelo telefone 199 imediatamente.





Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva



Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

