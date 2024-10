Os belo-horizontinos devem se preparar para mais um dia de instabilidade climática e é bom os moradores manterem o guarda-chuva por perto. Neste sábado (19/10), o céu ficará nublado e há previsão de chuva forte acompanhada de trovoadas isoladas.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 16°C, e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar à tarde deve ficar em torno de 60%, nível considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde, ideal para reduzir o risco de problemas respiratórios e desconfortos típicos do ar seco.

As tempestades que se aproximam trazem consigo riscos, e um cuidado a mais pode evitar problemas, especialmente para quem está nas ruas. A recomendação da Defesa Civil é clara: ficar longe de áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.





As chuvas que atingiram Belo Horizonte nas últimas horas já acumulam volumes expressivos em algumas regiões da cidade. Segundo o órgão, nas regionais de Venda Nova, Pampulha e Barreiro, o volume de precipitação já representa quase 30% do total esperado para o mês de outubro, que é de 110,1 milímetros (mm).

Minas Gerais em alerta para chuvas fortes

Cerca de 400 cidades mineiras estão em alerta devido à possibilidade de tempestades severas e até queda de granizo. Regiões como o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata e o Vale do Rio Doce estão entre as mais afetadas, com previsões de chuva intensa até domingo (20/10).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil Estadual já emitiram avisos para que a população se prepare para vendavais e acúmulos de chuva que podem atingir entre 40 e 100 mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A instabilidade climática deve continuar durante o fim de semana, especialmente no domingo, quando tempestades severas com granizo e vendavais podem atingir o Oeste do estado. Enquanto isso no Sul de Minas e no Vale do Rio Doce, o tempo permanece nublado e chuvoso.