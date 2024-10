A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começou no canteiro central da Avenida Antônio Carlos, na Lagoinha, neste sábado (19/10), o plantio para formação da minifloresta da Virada Cultural da capital. A iniciativa é uma medida de compensação de carbono ocorrido no evento que aconteceu nos dias 24 e 25 de agosto passado.

A minifloresta será formada por 154 árvores. Belo Horizonte tem, até o momento, 16 miniflorestas. A PBH tem como meta implantar mais 11 até o final deste ano.

Fazem parte da minifloresta da Virada Cultural de Belo Horizonte espécies como sibipiruna, ipê-roxo, escumilha-africana, escumilha-resedá, oiti, ipê-tabaco, aroeira-salsa, aroeira-mansa, quaresmeira, ipê-branco, pau-mulato, pau-ferro, mirindiba, pau-brasil e ipê-amarelo.





A Secretaria e a Fundação Municipal de Cultura mantêm parceria permanente com a Secretaria do Meio Ambiente e SLU. Assim são realizadas ações preventivas e educativas relacionadas ao impacto social e ambiental, especialmente nos grandes eventos culturais que impactam a cidade como um todo, refletindo o compromisso da PBH com as pautas de ESG e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

É o caso de atividades de compensação de carbono com o plantio de miniflorestas, gestão de resíduos com a atuação das Cooperativas de Recicláveis, cenografia baseada em reaproveitamento de matérias recicláveis, doação para reciclagem das lonas que envolvem os palcos dos eventos, inventário ambiental de gases do efeito estufa (GEE), entre outras. Todas as ações são provenientes de diretrizes gerais de inclusão, responsabilidade social e sustentabilidade relacionadas com os que a SMC e a FMC têm o cuidado de realizar anualmente.

Em 2024, desde janeiro até o final de setembro, a PBH já plantou 11.086 árvores por toda a cidade, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZB e da Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana – SUZURB. O objetivo da Prefeitura é encerrar o ano com 35 mil mudas plantadas.

Parceria

O plantio é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a Fundação Municipal de Cultura (FMC) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA. Servidores das duas Secretarias e representantes de coletivos de plantio ajudaram a plantar 80 mudas. O restante será plantado ao longo da próxima semana.

Participaram do plantio o secretário Municipal de Meio Ambiente e presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Gelson Leite, a secretária Municipal de Cultura, Eliane Parreiras, o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Bernardo Correia, a secretária adjunta Municipal de Cultura, Cristina Schirmer, e Marta Guerra, diretora de Festivais da Fundação de Cultura. Também estiveram na ação representantes do Greenpeace Belo Horizonte, parceiro da Virada Cultural, e do Instituto João Ayres, que organizou a Virada Cultural.

