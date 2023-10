Ataque ao aquecimento em múltiplas frentes

432

Mulher se protege do sol quente em belo horizonte: calorão volta à capital depois de Mês marcado por recordes de temperaturas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A administração municipal da capital mineira já se mobiliza para tentar minimizar os efeitos do clima projetados no estudo "Vulnerabilidade a Ondas de Calor 2030". Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informou que vem realizando uma série de estudos sobre a política climática e registros das emissões de gases de efeito estufa que impactam nas ondas de calor, ao lado de ações já em andamento.









Os estudos são considerados instrumentos norteadores das políticas públicas do município. De acordo com a prefeitura, essas políticas são trabalhados com a participação popular e há ações já em andamento, como "o uso de energias renováveis, a eficiência energética em edifícios públicos, modernização das instalações elétricas e da iluminação pública, incentivo à mobilidade ativa e ao transporte público coletivo, a implantação gradual de veículos de menor emissão de GEE no transporte público, implantação de “Zonas de baixas emissões”.





Além dessas, a PBH cita outras ações, como “a ampliação da coleta seletiva e tratamento dos resíduos orgânicos, a promoção de áreas verdes e a regeneração de ecossistemas, incluindo as chamadas soluções baseadas na natureza (SbN) e adaptação baseada em ecossistemas (AbE)".





Entre os programas que têm o clima como pano de fundo, a PBH cita os projetos BH Verde, Montes Verdes, as Reservas Particulares Ecológicas (RPEs), o Selo BH Sustentável, a implantação das miniflorestas urbanas, as agroflorestas urbanas, os jardins de chuva, o estudo do Índice de Qualidade das Nascentes, e a Biofábrica de Joaninhas.





Belo Horizonte conta com outros programas importantes que tratam da educação ambiental, como o BH Itinerante e o Ambiente em Foco, e recentemente lançou o curso Mudanças Climáticas, que é virtual e gratuito. "Todos esses projetos buscam a sensibilização e mostram a importância da participação de todos na adoção de medidas de redução de emissões de GEE em nossa cidade, e consequentemente auxiliando na redução das ondas de calor", informa a administração municipal.

MÊS DE RECORDES

Último mês do inverno e também a transição para a primavera, setembro já deu uma mostra dos níveis de calor que a capital pode atingir. O mês foi de poucas chuvas e temperatura acima da média em Belo Horizonte, segundo balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado ontem. Ao todo, foram registrados apenas três dias com chuva igual ou acima de 1mm. O total acumulado foi de 15,8mm, que correspondem a 32% da média histórica mensal, de 49,2mm.





A média da temperatura mínima foi de 19,8°C, marca 2,4°C acima da climatologia, que é de 17,4°C. O piso das mínimas foi de 17°C, em 9 de setembro. Já o teto alcançou os 26,4°C, no dia 26. A média das temperaturas máxima foi de 30,3°C, marca 2,4°C acima da climatologia, que é de 27,9°C para setembro.





Considerando os dados da Estação Santo Agostinho, em operação desde 1910, a maior temperatura máxima foi de 37,5°C, registrada no dia 25, um recorde na série histórica traçada desde aquele ano. Entretanto, a Estação Automática da Pampulha, que iniciou suas medições em 9 de outubro de 2006, marcou 38,6°C no mesmo dia. Também em 25 de setembro, a Estação Automática Cercadinho registrou máxima de 35,6°C. A operação dessa estação teve início em 26 de dezembro de 2013. Já a menor temperatura máxima foi de 24°C, no dia 6, no Santo Agostinho.





A onda de calor de setembro manteve as temperaturas cerca de 5°C acima da média no mês. Entre os dias 23 e 28, a máxima ficou acima dessa marca. Já entre 24 e 27 de setembro, a mínima é que ficou acima. Segundo o Inmet, esse fenômeno justifica a média mensal de ambas temperaturas ficarem 2,4°C acima da climatologia para o mês.

Previsão do tempo

Os termômetros devem oscilar entre 20°C e 34°C hoje na capital mineira, com umidade relativa do ar mínima em torno dos 30%, prevê a Defesa Civil. O céu fica claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em Belo Horizonte e região metropolitana.