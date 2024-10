Polícia Militar é chamada por moradores que viram corpo dentro de bueiro no bairro Mantiqueira

Moradores do bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, chamaram a Polícia Militar no final da manhã deste sábado (19/10), depois de notarem o que poderia ser o corpo de uma pessoa dentro de um bueiro. O mau cheiro no local atraiu a atenção da população.





Os militares acionaram a Polícia Civil para que fosse feita uma perícia no local. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para ajudar na remoção.

A BHTrans foi chamada para isolar a via durante a operação.

A Copasa também foi acionada devido à necessidade de destruir o bueiro e, segundo o boletim de ocorrência, estão aguardando a medição de possíveis gases tóxicos para que o corpo seja retirado do local.

