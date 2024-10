Polícia Militar atendeu ocorrência de acidente de trânsito na Via do Minério, no Barreiro

Um homem, de 48 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada deste domingo (20/10) no cruzamento da rua Virtulino Pinto Ribeiro com a avenida Waldyr Soeiro Emrich, na Via do Minério, na região do Barreiro de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de um carro Fiat Siena, de 27 anos, relatou que seguia na via quando percebeu um carro Ford Fiesta vindo atrás em alta velocidade, bateu na traseira do Siena e o arrastou na pista por alguns metros.

Em seguida, o Fiesta acabou batendo em um poste de semáforo, que foi arrancado do chão e ficou completamente destruído.





O condutor do Siena não ficou ferido e não precisou de atendimento médico. O motorista do Fiesta morreu no local do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A perícia foi acionada e o corpo foi removido para o IML.