Apenas nas últimas 48 horas, choveu quase a metade do volume esperado para todo o mês de outubro em algumas regionais de Belo Horizonte. No Barreiro, o acumulado foi de 54,1 milímetros, o que representa 49,1% do total esperado para o mês.

Na região Centro-Sul, o volume de chuva foi de 45,3 milímetros, ou seja, 41,1% do esperado para outubro. Em Venda Nova, o acumulado dos últimos dois dias é de 43,3 milímetros, o que representa 39,3% da média climatológica do mês. Veja os dados:

Acumulado de chuva das últimas 48h em BH*





Barreiro: 54,1 (49,1%)

Centro Sul: 45,3 (41,1%)

Leste: 39,4 (35,8%)

Nordeste: 36,0 (32,7%)

Noroeste: 35,0 (31,8%)

Norte: 29,2 (26,5%)

Oeste: 32,2 (29,2%)

Pampulha:42,0 (38,1%)

Venda Nova: 43,3 (39,3%)

Válido até dia 20/10/24 às 6h*

Até o momento, as regionais do Barreiro, Centro-Sul, Leste e Oeste já ultrapassaram a média de 110,1 milímetros de chuva do mês de outubro na capital. O Barreiro, inclusive, está quase dobrando o esperado, com 201,9 milímetros até o momento, o que representa 183,9% da média do mês.

O Norte e a Pampulha estão com o menor acumulado de chuva até agora, com 68,2 milímetros e 77 milímetros, respectivamente. Veja a lista:

Acumulado de chuva em outubro em BH*





Barreiro: 201,9 (183,4%)

Centro Sul: 142,4 (129.3%)

Leste: 128,6 (116,8%)

Nordeste: 85,0 (77,2%)

Noroeste: 81,2 (73,8%)

Norte: 68,2 (68,2%)

Oeste: 117,8 (107,0%)

Pampulha: 77,0 (69,9%)

Venda Nova: 84,9 (77,1%)

Válido até 6 horas do dia 20/10*



Previsão do tempo para o domingo

A previsão do tempo para o domingo (20/10) na capital mineira indica que o dia será de céu nublado a encoberto com chuva, possíveis raios e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17,5°C e a máxima prevista é de 24°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 75%, à tarde.

Há ainda a possibilidade de chuva forte, com possíveis raios e rajadas de vento ocasionais.

Risco de desabamento

A região do Barreiro, em Belo Horizonte, está em alerta para risco geológico moderado. A informação foi divulgada pela Defesa Civil municipal em virtude do volume de chuva registrado nas últimas horas na capital e por causa da previsão de novas pancadas de chuva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O alerta vale até a terça-feira (22/10). A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.