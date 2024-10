Um jovem, de 24 anos, morreu, e outros três, de 15, 16 e 20 anos, ficaram feridos em um tiroteio em um bar no final da tarde desse sábado (19/10), no bairro Olinda, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas informaram que as vítimas estavam sentadas em das mesas do estabelecimento quanto um indivíduo em uma moto cinza, usando capacete e mochila de entregas, passou e efetuou os disparos.





Ainda de acordo com o registro policial, antes do tiroteio, o indivíduo passou diversas vezes na porta do bar.

O jovem de 24 anos foi baleado cinco vezes na cabeça, tórax e nos braços por disparos de calibre 380. Ele morreu no local e teve o corpo removido para o IML.





Dois adolescentes foram socorridos com ferimentos leves. O rapaz de 20 anos foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem e acabou detido depois que a polícia constatou um mandado de prisão em aberto contra ele.

Até o momento, ninguém foi preso e ainda não há informações da motivação do crime.