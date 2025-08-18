Assine
overlay
Início Gerais
UBERLÂNDIA

Homem morre ao ser ejetado em capotamento de veículo

Não se sabe a causa do capotamento, mas vítima estaria sem cinto de segurança, segundo os bombeiros

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
18/08/2025 21:01 - atualizado em 18/08/2025 21:03

compartilhe

Siga no
x
Homem morre ao ser ejetado de carro em capotamento
Homem morre ao ser ejetado de carro em capotamento crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

Um motorista de 23 anos morreu ao ser lançado para fora de seu carro, em um capotamento, nesse domingo (17/8), em Uberlândia. Ele estaria sem o cinto de segurança.

Leia Mais


De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo no trajeto para buscar sua enteada. O carro capotou na rua Luiz Décio de Araújo, no bairro Luizote de Fretas, Zona Oeste da cidade.


Ele foi encontardo pelos militares já inconsciente e distante alguns metros do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ainda houve a tentativa de socorro, inclusive com intubação da vítima. Mesmo sendo levado para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ele acabou morrendo na unidade, na madrugada desta segunda-feira (18/8). Não se sabe a causa do capotamento.

Tópicos relacionados:

acidente capotamento uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay