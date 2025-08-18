Homem morre ao ser ejetado em capotamento de veículo

Um motorista de 23 anos morreu ao ser lançado para fora de seu carro, em um capotamento, nesse domingo (17/8), em Uberlândia. Ele estaria sem o cinto de segurança.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo no trajeto para buscar sua enteada. O carro capotou na rua Luiz Décio de Araújo, no bairro Luizote de Fretas, Zona Oeste da cidade.



Ele foi encontardo pelos militares já inconsciente e distante alguns metros do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Ainda houve a tentativa de socorro, inclusive com intubação da vítima. Mesmo sendo levado para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ele acabou morrendo na unidade, na madrugada desta segunda-feira (18/8). Não se sabe a causa do capotamento.