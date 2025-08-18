Homem morre ao ser ejetado em capotamento de veículo
Não se sabe a causa do capotamento, mas vítima estaria sem cinto de segurança, segundo os bombeiros
Um motorista de 23 anos morreu ao ser lançado para fora de seu carro, em um capotamento, nesse domingo (17/8), em Uberlândia. Ele estaria sem o cinto de segurança.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo no trajeto para buscar sua enteada. O carro capotou na rua Luiz Décio de Araújo, no bairro Luizote de Fretas, Zona Oeste da cidade.
Ele foi encontardo pelos militares já inconsciente e distante alguns metros do veículo.
Ainda houve a tentativa de socorro, inclusive com intubação da vítima. Mesmo sendo levado para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ele acabou morrendo na unidade, na madrugada desta segunda-feira (18/8). Não se sabe a causa do capotamento.