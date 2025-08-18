Dez idosos são resgatados de clínica clandestina no interior de Minas

Dez idosos foram resgatados de uma clínica de longa permanência clandestina em Araguari, no Triângulo Mineiro. Eles estavam subnutridos e sem condições adequadas de higiene. Seis idosos ainda precisam de atendimento médico e seguem internados na cidade, como confirmou nesta segunda-feira (18/8) a Secretaria Municipal de Saúde.

A operação, que fez a retirada dos idosos do local, foi em conjunto entre as pastas da Saúde e Desenvolvimento Social de Araguari, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A clínica funcionava em um setor de chácaras conhecido como Raio de Sol, às margens da BR-365. A ação atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

"Esses idosos estavam em situações extremas nessa clínica, bastante desidratados, bastante subnutridos, e eles foram removidos para o Hospital Padre Júlio", disse a secretária de Saúde de Araguari, Thereza Christina Griep.

Ela ainda informou que quatro dos pacientes receberam autorização médica para serem cuidados pelas próprias famílias, não necessitando de atendimento médico contínuo.

Durante a operação, foi constatada não só a falta de documentação que autorizasse o atendimento aos idosos, como a Vigilância Sanitária constatou que o imóvel não tinha estrutura apropriada para abrigar pacientes, além de armazenamento incorreto de medicamentos e falta de alimentos.

A situação de maus-tratos fechou o imóvel para esse tipo de atividade.

A clínica foi alvo de fiscalização após denúncias sobre mortes de quatro idosos por doenças e o desaparecimento de outro em curto intervalo de tempo. Inicialmente, a Vigilância Epidemiológica de Uberlândia foi alertada por conta das mortes. O idoso desaparecido foi encontrado dias depois em outra chácara.

A investigação foi iniciada em Uberlândia, logo sendo repassada para Araguari, por conta da localização da clínica.

"Na próxima semana, numa ação coordenada entre a secretarias de Saúde de Araguari e de Uberlândia, nós repatriaremos esses idosos (hoje internados) para o município de Uberlândia, já mais cuidados e em melhores condições de saúde", disse ainda a Griep.

A investigação ainda segue, inclusive para esclarecer se as mortes aconteceram por causas naturais ou por omissão e maus-tratos.