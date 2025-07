Mais uma pessoa é morta em confronto com policiais em Araguari

Menos de uma semana depois de cinco pessoas morrerem em troca de tiros com a Polícia Militar em Araguari, na madrugada desta sexta-feira (25/7), mais um homem foi baleado e morto em nova ação militar na cidade do Triângulo Mineiro. Em 26 dias, os confrontos com a PM no local somam 11 mortes.

No caso de hoje, os militares informaram que uma equipe fazia patrulhamento para cumprimento de mandado de prisão contra um homem que é apontado como velho conhecido do meio policial. Ainda de acordo com a PM, o homem tem ligação com uma organização criminosa.

Chegou ao conhecimento da guarnição que o procurado estava em uma casa na Rua Aimoré, no bairro Santa Helena. Pelo menos duas equipes se deslocaram para o local, pois foi informado que o homem poderia estar armado.

Era madrugada quando os policiais bateram à porta da casa e a moradora que os atendeu negou que o homem estivesse na residência.

Em nota divulgada pela Polícia Militar, barulhos no fundo da residência chamaram a atenção dos militares e dois deles seguiram para um ponto suspeito. Em um cômodo de fundos viram o procurado, que estaria armado. Os policiais teriam ordenado que ele largasse a arma, mas ele atirou nos militares. Houve troca de tiros e o homem acabou baleado.

Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Araguari, mas a morte foi constatada na entrada. Com ele estava uma arma de fogo, além de munições intactas e deflagradas.

O homem tinham registros de passagens pelo sistema policial por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, receptação e ameaça. Além disso, usava tornozeleira eletrônica.

11ª morte



No dia 19 de julho, cinco homens foram mortos em um ação parecida com a desta sexta-feira, também em Araguari. Em uma casa no bairro Santa Helena, monitorada após uma denúncia feita à inteligência da polícia, uma equipe de militares foi recebida a tiros por um homem nos fundos do imóvel. Houve tiroteio entre policiais e outros suspeitos no local, localizados em um corredor e em quartos.

Eles seriam ligados à uma facção do Rio de Janeiro, vinham de Goiás e ocuparam a casa há cerca de uma semana. O grupo estaria em Araguari para um acerto de contas com facções rivais.

Na noite de 30 de junho, outros cinco homens foram mortos em troca de tiros com a Polícia Militar durante ronda no bairro Brasília. Os policiais suspeitaram de ocupantes de um veículo e deram o sinal de parada, mas o motorista não respeitou. O condutor acelerou e deu início a uma perseguição, que terminou em um posto de combustível na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi cercado.

Os cinco ocupantes resistiram e desceram do carro atirando contra os policiais, que revidaram e balearam os homens.