Jovem que empinou moto, atropelou e matou idoso responderá por três crimes

O motociclista de 23 anos suspeito de atropelar e matar um idoso, de 87, em uma avenida de Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, irá responder pelos crimes de direção perigosa que resultou em morte, direção sem habilitação e fuga do local do acidente.

O atropelamento aconteceu na última segunda-feira (11/8), no cruzamento da Avenida Clássica com a Rua Tango, no Bairro Guarani, na Zona Oeste da cidade, e foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o idoso foi atingido enquanto atravessava a rua pelo motociclista, que empinava a moto em uma roda só.

Após a colisão, o condutor da moto, que caiu com o impacto, se levantou e fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por testemunhas, mas os militares não conseguiram reanimar o idoso, que morreu no local.

Ainda conforme os registros, testemunhas relataram que o motociclista, além de empinar a moto, praticava manobras perigosas e dirigia de maneira imprudente.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar identificou o condutor e o encontrou na casa de familiares, na cidade de Pirapora (MG), a 460 quilômetros do local do acidente, 24 horas depois do acidente. Com ele, foi encontrada a moto usada no acidente, que foi apreendida.

A necrópsia realizada no corpo da vítima confirmou que a causa da morte foi o atropelamento. Em depoimento à Polícia Civil, o jovem confessou a direção perigosa e alegou que abandonou a vítima na rua por ter entrado em pânico. O inquérito, presidido pelo delegado Marcelo Gonçalves Franco de Oliveira, está na fase final.