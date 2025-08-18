Assine
CRIME BRUTAL

MG: homem é atropelado e executado após deixar filha na casa da avó

Testemunhas relataram que a vítima foi surpreendida por pessoas em um Corsa branco e não teve chances de reação. Crime aconteceu em Patrocínio

RM
Renato Manfrim-Especial para o EM
18/08/2025 21:23

Homem é atingido por vários tiros e atropelado após deixar filha com a avó
Homem é atingido por vários tiros e atropelado após deixar filha com a avó em Patrocínio, no Alto Paranaíba crédito: Redes Sociais/Divulgação

Um homem de 30 anos foi brutalmente assassinado na noite deste domingo (17/8) em via pública de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ninguém foi preso. O assassinato ocorreu na Rua Neuber Veloso, próximo à esquina com a Avenida Alberto Sanarelli, no Bairro Jardim Sul.

Segundo relatos de testemunhas ao registro da Polícia Militar (PM), pouco tempo depois de deixar a filha com a avó dela, o homem foi surpreendido, sem chances de reação, por pessoas que estavam em um veículo Corsa branco.

Ao se aproximarem da vítima, as testemunhas contaram que os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo e ainda atropelaram a vítima, antes da fuga.

Ainda de acordo com informações do registro policial, Mikael Pablo Marques Dias, natural de Patrocínio, tinha passagem policial por homicídio, registrado em 2016.

Perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do caso e, desta forma, o mesmo é investigado.

Segundo a Funerária Fênix, o sepultamento de Mikael Dias acontece no Cemitério Municipal de Patrocínio, nesta segunda-feira (18/08), às 17h30. Ele deixa os pais, três irmãos e três filhos.

alto-paranaiba execucao homicidio minas-gerais patrocinio pcmg

