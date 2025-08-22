BH: acidente com caminhão-baú congestiona vias da Pampulha nesta sexta (22)
Veículo ocupa as faixas da direita e centrais da Avenida Dom Pedro I, em Belo Horizonte, e causa um congestionamento de 10 quilômetros
compartilheSiga no
Um acidente envolvendo o descarrilamento de um caminhão-baú complica o trânsito da Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa sexta-feira (22/8).
De acordo com a BHTrans, empresa de trânsito da cidade, o acidente aconteceu na altura da Estação Pampulha, na Avenida Pedro I, no sentido Centro.
Leia Mais
O caminhão ocupa as faixas da direita e central da pista, e o fluxo segue pela faixa da esquerda no local.
- Linha de ônibus para eventos na Pampulha é oficializada pela PBH
- Acidente com morte de garupa provoca 7 km de congestionamento na BR-040
Ainda segundo a empresa, o trânsito está lento até a Túnel Arquiteto Oscar Niemeyer, na altura da MG-010, com reflexo na Avenida Cristiano Machado. O trecho de congestionamento chega a 10 quilômetros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Equipes da BHTrans seguem no atendimento da ocorrência. Não há informações sobre feridos.