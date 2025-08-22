Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: acidente com caminhão-baú congestiona vias da Pampulha nesta sexta (22)

Veículo ocupa as faixas da direita e centrais da Avenida Dom Pedro I, em Belo Horizonte, e causa um congestionamento de 10 quilômetros

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/08/2025 08:05 - atualizado em 22/08/2025 08:05

O trânsito lento na Avenida Dom Pedro I tem reflexos na Avenida Cristiano Machado
O trânsito lento na Avenida Dom Pedro I tem reflexos na Avenida Cristiano Machado

Um acidente envolvendo o descarrilamento de um caminhão-baú complica o trânsito da Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa sexta-feira (22/8).

De acordo com a BHTrans, empresa de trânsito da cidade, o acidente aconteceu na altura da Estação Pampulha, na Avenida Pedro I, no sentido Centro.

O caminhão ocupa as faixas da direita e central da pista, e o fluxo segue pela faixa da esquerda no local. 

Ainda segundo a empresa, o trânsito está lento até a Túnel Arquiteto Oscar Niemeyer, na altura da MG-010, com reflexo na Avenida Cristiano Machado. O trecho de congestionamento chega a 10 quilômetros.

Equipes da BHTrans seguem no atendimento da ocorrência. Não há informações sobre feridos.

overflay