Motorista morre e passageiro fica em estado grave em batida com caminhão

O motorista de um carro, de 43 anos, morreu em uma batida de frente com um caminhão na BR-452, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na tarde dessa quinta-feira (21/8).

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 612, na altura do bairro Jardim Brasília.

No local, os bombeiros encontraram o motorista e um passageiro, de 39 anos, presos às ferragens. Foi necessário o desencarceramento dos ocupantes e o motorista morreu durante o socorro.

Já o passageiro foi atendido no local por uma equipe do Samu e levado, em estado grave, ao hospital de pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

O carro, um Renault Duster, teve a parte dianteira e central amassadas, apenas com a parte traseira intacta, conforme imagens divulgadas pela corporação.

O motorista do caminhão não se feriu Divulgação/Corpo de Bombeiros

Já o caminhão, que é do tipo silo graneleiro, teve o capô danificado. O motorista do veículo não se feriu, mas, conforme os bombeiros, estava abalado com o acidente.

O local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que controlou o trânsito. Ao todo, 13 bombeiros atuaram na ocorrência. A dinâmica do acidente não foi divulgada.