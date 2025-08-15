Motorista sem CNH e embriagado bate em muro e passageira morre

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um motorista de 21 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com sinais de embriaguez, é suspeito de provocar um acidente que matou uma passageira de 24 anos em Inhapim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O veículo em que eles estavam colidiu contra o muro da rodoviária da cidade na madrugada desta sexta-feira (15/8).

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o Ford Fiesta trafegava em alta velocidade pela rua Osvaldo Silva Araújo quando, ao passar por uma faixa elevada de pedestres, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura.

A passageira morreu na hora. Já o motorista ficou preso às ferragens, consciente, mas com fraturas no braço e no fêmur, sendo encaminhado para cirurgia em um hospital.

Ainda de acordo com a PM, o condutor apresentava hálito etílico, fala arrastada, olhos avermelhados e comportamento agressivo com os socorristas. Informações apuradas pelos militares no local indicam que ele e a vítima haviam ingerido bebidas alcoólicas momentos antes, na Praça das Palmeiras.

Durante a vistoria no carro, os militares encontraram ainda um tablete de maconha sobre o banco dianteiro.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos e liberou o corpo da vítima para a funerária de plantão. O veículo, com documentação regular, foi retirado por um familiar do motorista.

Apesar de não ter sido preso por precisar de internação hospitalar, ele deverá responder por dirigir sem habilitação e por suspeita de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.