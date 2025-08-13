Mototaxista morre em colisão com moto em túnel no interior de Minas
Vítima fazia transporte de uma passageiro quando outro motociclista invadiu a contramão e, na batida, matou o trabalhador em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
Um mototaxista morreu no início da manhã desta quarta-feira (13/8) ao bater de frente com outra moto enquanto transportava um passageiro em Uberlândia. O trabalhador foi atingido porque o outro condutor invadiu a contramão na entrada de um túnel na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Jardim das Palmeiras.
A colisão aconteceu antes das 6h, quando o mototaxista começa o dia de trabalho. Ele seguia sentido Centro quando o outro motociclista saiu de sua mão e atravessou a pista até bater na moto de transporte.
As três pessoas que estavam nos dois veículos caíram. O transportador de 41 anos morreu na hora.
O outro piloto teve traumatismo craniano grave, fratura exposta na perna esquerda e outras fraturas de menor gravidade pelo corpo. Ele estava inconsciente, foi intubado no local pela equipe de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro da Hospital de Clínicas.
O passageiro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto. Testemunhas não souberem dizer o que teria causado a perda de controle do motociclista que sobreviveu.
Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar esteve no local, assim com a perícia da Polícia Civil. Informações colhidas podem ajudar no entendimento do acidente. Pela gravidade dos ferimentos, ainda não foi possível ouvir o que o causador da colisão tem a dizer.
O acesso ao túnel no sentido Centro foi fechado no início da manhã e causou congestionamento na Avenida Getúlio Vargas, o que foi resolvido perto das 8h com a liberação do tráfego.