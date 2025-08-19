Linha de ônibus para eventos na Pampulha é oficializada pela PBH

Ir a um show ou jogo no Mineirão, Mineirinho ou Parque Ecológico da Pampulha ficará mais simples para quem depende do transporte coletivo em Belo Horizonte. A Prefeitura oficializou, nesta terça-feira (19/8), a Linha 55 – Eventos Pampulha/Centro/Savassi, que até então funcionava apenas em caráter especial em dias de grandes eventos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município por meio do Aviso SUMOB C-027/2025.



Na prática, a decisão da Superintendência de Mobilidade (SUMOB) integra a linha ao sistema oficial da capital. O serviço já existia desde 2014, em operação especial para atender jogos e shows no Mineirão, mas agora ganha caráter permanente e regulado em dias de eventos.

A Linha 55 terá intervalos de 15 minutos e seguirá utilizando a pista exclusiva da Avenida Antônio Carlos, o que garante mais agilidade na ligação entre o Centro, a Savassi e a Pampulha.

Segundo a publicação, a linha funcionará em quatro variantes, cada uma conectando pontos estratégicos da cidade ao entorno dos equipamentos da Pampulha.

Conheça os trajetos oficiais da Linha 55

SUBLINHA 1 – MINEIRÃO (ESPLANADA NORTE)

PC1: Av. Cristóvão Colombo (entre Sergipe e Tomé de Souza), Av. Getúlio Vargas, R. Alagoas, Praça da Liberdade, Av. Bias Fortes, R. São Paulo, Av. Amazonas, R. Espírito Santo, Av. do Contorno, Viaduto Leste, Av. Antônio Carlos (pista exclusiva), Estação UFMG, saída para Av. Abrahão Caram, Av. Cel. Oscar Paschoal, Av. Pres. Carlos Luz, Av. Dom Pedro II, elevado Dona Helena Greco, retorno ao Centro e Savassi.

PC2: Av. Rei Pelé (esq. Abrahão Caram), Av. Abrahão Caram, acesso à pista exclusiva da Antônio Carlos, Viaduto Leste, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, R. Guaicurus, R. da Bahia, Av. Amazonas, R. Tamoios, R. Curitiba, Av. Bias Fortes, Praça da Liberdade e retorno pela Savassi.

SUBLINHA 2 – MINEIRÃO (ESPLANADA SUL)

PC1: Mesma lógica do trajeto da Sublinha 1, mas com ponto de controle final na Av. Carlos Luz (nº 4806).

PC2: Saída da Av. Carlos Luz (nº 4806), passando pela Av. Rei Pelé, Abrahão Caram e Antônio Carlos (pista exclusiva) até o Centro, retornando pela mesma rota.

SUBLINHA 3 – MINEIRINHO

PC1: Parte da Savassi, atravessa a Praça da Liberdade, Antônio Carlos (pista exclusiva), saída na UFMG para Abrahão Caram, Av. Otacílio Negrão de Lima e Av. Alfredo Camarate, com retorno pela Carlos Luz e Dom Pedro II.

PC2: Inicia na Av. Cel. Oscar Paschoal (nº 1), passa pela orla da lagoa e Abrahão Caram, acessa a Antônio Carlos e segue até o Centro, retornando depois pela Pampulha até o Mineirinho.

SUBLINHA 4 – PARQUE ECOLÓGICO

PC1: Sai da Savassi, atravessa Praça da Liberdade, segue pela Antônio Carlos (pista exclusiva) até a saída para Abrahão Caram, Otacílio Negrão de Lima, Av. Cremona, R. Piemonte, Marco Zero da Pampulha, Alfredo Camarate e retorna pela Carlos Luz e Dom Pedro II.

PC2: Inicia no Marco Zero da Pampulha (nº 5950), segue pela Av. Otacílio Negrão de Lima, Abrahão Caram e Antônio Carlos (pista exclusiva), chega ao Centro e retorna pela Carlos Luz, Av. Sicília e novamente a orla da Lagoa até o Marco Zero.

Mais uma linha de ônibus para BH



A PBH anuncia outra novidade para quem frequenta grandes eventos esportivos e culturais: além da Linha 55, agora a Linha 4040 Arena MRV também está prevista para integrar oficialmente o sistema de transporte, oferecendo mais conforto e praticidade para o público.

A linha ainda não começou a operar oficialmente, mas deve levar passageiros até a Arena MRV, que se consolidou como palco de grandes eventos na cidade.

O embarque e desembarque ocorrerá em pontos estratégicos próximos ao estádio, com fácil conexão a outras linhas de ônibus. Os principais locais serão:

Estação UFMG, na Avenida Antônio Carlos;

Avenida Amazonas, 322, próximo à Praça Sete;

Avenida Cristóvão Colombo, entre a Rua Alagoas e a Avenida Getúlio Vargas, na Savassi.

A operação será organizada em parceria com os responsáveis pelos eventos, permitindo ajustes no início ou no fim das atividades, conforme a demanda. O pagamento da passagem poderá ser feito pelo Cartão BHBUS, via QR Code no aplicativo BHBUS+ ou em dinheiro.

Bom desempenho e boa aceitação do público

Enquanto a Linha 55 mantém seu trajeto rápido pelas pistas exclusivas das avenidas Abrahão Caram e Antônio Carlos, em direção ao Mineirão, Mineirinho e Parque Ecológico, a Linha 4040 garantirá mobilidade eficiente até a Arena MRV, reforçando o transporte na região.

Ambas as linhas têm apresentado bom desempenho e aceitação do público, que poderá enviar sugestões pelos canais oficiais do órgão responsável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A publicação no Diário Oficial do Município oficializa a Linha 55 e, em breve, ocorrerá o mesmo com a Linha 4040. Com isso, a PBH espera fortalecer a mobilidade em dias de grande público na Pampulha, oferecendo alternativas ao carro e ajudando a reduzir a pressão no trânsito ao redor dos estádios e parques.