Tarifa Zero em BH: prefeitura e vereadores vão discutir financiamento

Os vereadores favoráveis ao Projeto de Lei (PL) da Tarifa Zero no transporte público da capital mineira vão se reunir com o secretariado da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na próxima segunda-feira (25/8), para debater o assunto. Pesquisadores que defendem a iniciativa também vão participar do encontro, confirmado pela PBH.

Estarão presentes o secretário de fazenda, Pedro Meneguetti, de mobilidade urbana, Guilherme Willer, de planejamento, orçamento e gestão, Bruno Passeli, além do secretário de governo, Guilherme Daltro. O encontro será às 15h, na sede da Prefeitura.

Na pauta estará a recente pesquisa da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG que mostra que a implantação da taxa para custear a Tarifa Zero aumentaria a folha salarial das empresas em 0,91% em média, com uma baixa possibilidade de que empresas saiam da capital devido a este aumento.

A expectativa dos vereadores e pesquisadores é de que a reunião esclareça dúvidas sobre o custeio da política e sensibilize o prefeito Álvaro Damião (União) a apoiar a iniciativa - o chefe do executivo deu declarações recentes nas quais demonstrou ser contrário à Tarifa Zero em Belo Horizonte.

A vereadora Iza Lourença (Psol), que protocolou o PL, relata que outros três vereadores, que não assinaram o projeto, demonstraram ser favoráveis à medida, o que, somados os signatários, garantiria 25 votos - pra ser aprovada, a Tarifa Zero precisa de 28 votos dos 41 vereadores.

Iza conta que, pelas conversas que já teve com o empresariado da capital e tendo apoio da população, é possível aprovar o PL em primeiro turno com unanimidade. “Nós acreditamos que estamos com força política para aprovar esta proposta em BH”, defende.



