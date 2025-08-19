BH: faixa de ônibus será interditada na Cristiano Machado nesta quarta

Uma faixa exclusiva de ônibus será interditada parcialmente nesta quarta-feira (20) na Avenida Cristiano Machado, sentido Centro, em Belo Horizonte (MG). A intervenção é necessária para a continuidade das obras dos novos viadutos da região. O cruzamento da Cristiano Machado com a Rua Oscar Castanheira (sentido bairro) também será fechado.

A interdição será perto do cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Pampulha. Os semáforos próximos serão desligados e o trânsito sofrerá mudanças. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também informa que o ponto de ônibus da Cristiano Machado, 8.721, será mantido.

O que muda?

Avenida Cristiano Machado (sentido Centro): será implantada uma faixa direita livre para que os veículos vindos da Rua Oscar Castanheira acessem a Avenida Cristiano Machado (sentido Centro). Essa mudança também viabiliza a fluidez dos veículos nos bairros Dona Clara e Suzana, sobretudo nos horários de pico.

Avenida Cristiano Machado (sentido bairro) e Bairro Primeiro de Maio: os condutores com destino à Cristiano Machado (sentido bairro) e ao bairro Primeiro de Maio vão seguir pela direita livre da avenida até o acesso ao Novo Anel (sentido Espírito Santo) e retornar na Cristiano Machado (sentido Centro).

Quando as obras serão finalizadas?

De acordo com a PBH, as obras do viaduto no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região Norte de Belo Horizonte, devem ser finalizadas em janeiro de 2027. A data foi prorrogada: antes a conclusão era prevista para o segundo semestre de 2026.

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), responsável pela execução do projeto, confirmou oficialmente o atraso e justificou que o cronograma foi impactado por interferências nas redes da Gasmig e da Copasa, o que exigiu a solicitação de um aditivo de prazo e a reprogramação das etapas seguintes.

Além da construção do viaduto, o projeto é tocado em paralelo às obras contra inundações, outro problema histórico da Cristiano Machado, e melhorias no entorno da estação de metrô, com foco na acessibilidade de pedestres.