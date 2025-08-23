Assine
SUSTO

Bebê nasce em ambulância de bombeiros em Uberlândia

Bebê tinha 39 semanas de gestação e não esperou chegar a uma maternidade para vir ao mundo; mãe e filho estão bem

VL
Vinícius Lemos
23/08/2025 13:04 - atualizado em 23/08/2025 13:11

Bebê nasce em ambulância de bombeiros em Uberlândia
Bebê nasce em ambulância de bombeiros em Uberlândia crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

Um bebê de 39 semanas de gestação acabou chegando ao mundo antes da hora, dentro da viatura do Sistema de Atendimento ao Trauma e Emergências (Siate), na madrugada deste sábado (23/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Passava de meia-noite e meia, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à mulher, que dava à luz no Bairro Jardim Europa, na Região Oeste da cidade.

A equipe de socorro, formada por sargento, médico e enfermeiro, se deslocou ao local da solicitação e se deu conta de que a mãe, de 29 anos, já estava em trabalho de parto avançado e o bebê havia "coroado", ou seja, quando a parte mais larga da cabeça do bebê começa a emergir da abertura vaginal durante o parto.

Inicialmente, houve o suporte à mãe e garantia de estabilização para que ela fosse levada à maternidade imediatamente. O pai acompanhava na ambulância. No entanto, houve evolução contínua do parto e ainda durante o deslocamento o bebê veio ao mundo, dentro da viatura.

Batizado ali mesmo de Túlio José, junto aos pais, ele foi levado para o Hospital Municipal para receber os primeiros cuidados.

Mãe e filho estão bem.

Tópicos relacionados:

ambulancia bebe filho gestacao mae

