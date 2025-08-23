Bebê nasce em ambulância de bombeiros em Uberlândia

Um bebê de 39 semanas de gestação acabou chegando ao mundo antes da hora, dentro da viatura do Sistema de Atendimento ao Trauma e Emergências (Siate), na madrugada deste sábado (23/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Passava de meia-noite e meia, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à mulher, que dava à luz no Bairro Jardim Europa, na Região Oeste da cidade.

A equipe de socorro, formada por sargento, médico e enfermeiro, se deslocou ao local da solicitação e se deu conta de que a mãe, de 29 anos, já estava em trabalho de parto avançado e o bebê havia "coroado", ou seja, quando a parte mais larga da cabeça do bebê começa a emergir da abertura vaginal durante o parto.

Inicialmente, houve o suporte à mãe e garantia de estabilização para que ela fosse levada à maternidade imediatamente. O pai acompanhava na ambulância. No entanto, houve evolução contínua do parto e ainda durante o deslocamento o bebê veio ao mundo, dentro da viatura.

Batizado ali mesmo de Túlio José, junto aos pais, ele foi levado para o Hospital Municipal para receber os primeiros cuidados.

Mãe e filho estão bem.

