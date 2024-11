Bebê nasce no banheiro do Terminal Central de Uberlândia

Um bebê nasceu no banheiro do Terminal Central do transporte público de Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (8/11). A mãe foi auxiliada por funcionários do terminal e enfermeiros do município que ficam no local.

Por volta das 10h a mulher, de 24 anos, entrou em trabalho de parto em um dos banheiros femininos do Terminal central, o mais movimentado da cidade. Pessoas que viram a situação avisaram à vigilância do espaço.





Enquanto funcionários da Comtec, administradora do Terminal, entraram em contato com os bombeiros e isolaram a área, duas enfermeiras do chamado "Cantinho da Saúde" foram ao banheiro e conseguiram fazer o parto, auxiliando a grávida. O espaço serve para aplicação de vacinas e mantém trabalhadores do setor da saúde no terminal.





A mãe estava com 37 semanas de gravidez e, tanto ela quanto a criança, foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).





O bebê é do sexo masculino. Ainda que a situação tenha sido assustadora de início, a criança nasceu bem e foi levada em estado de saúde estável para o HC-UFU.