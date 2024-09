Maternidade: estrias pós-parto têm tratamento

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as estrias são “uma atrofia tegumentar adquirida que surge quando as fibras elásticas e colágenas, responsáveis pela firmeza da pele, se rompem e formam ‘cicatrizes’”. Mais comuns em mulheres, elas podem ser discretas ou bem aparentes.

“As estrias surgem pelo estiramento da pele, rompendo fibras de colágeno e elastina, formando as estrias que inicialmente são avermelhadas e depois ficam esbranquiçadas”, simplifica Ana Carulina Moreno, dermatologista no Rio de Janeiro.

A SBD explica, ainda, que os fatores para o aparecimento das estrias são múltiplos, e vão desde um crescimento rápido durante a adolescência à colocação de próteses mamárias, por exemplo. E a gestação também é uma das causas do aparecimento dos temidos “risquinhos” na pele. “Normalmente ela ocorre no final da gestação, quando há o maior pico de estiramento da pele”, aponta a dermatologista.

Contudo, as futuras mamães podem adotar algumas medidas a fim de prevenir a formação das estrias. Ana Carulina Moreno explica que o melhor caminho para evitar esse problema é controlar adequadamente o ganho de peso durante a gravidez. “O cuidado com a hidratação também pode ser benéfico, pois mantém a pele mais protegida e mais firme”, ressalta a médica.

As estrias surgiram, e agora?

No período pós-parto, então, é relativamente comum que dentre as diversas mudanças que o corpo da gestante apresenta, estejam as estrias. Ana Carulina, no entanto, explica que é possível lidar com o problema e suavizar a aparência da pele.

“No pós-parto podemos iniciar o tratamento das estrias com bioestimuladores injetáveis que vão estimular e reorganizar as fibras de colágeno e elastina”, elenca a profissional. “Além disso, podemos usar [equipamentos a] laser como Zye e Megaderme Duo, para fazer um dano controlado nas estrias e deixá-las mais finas e menos perceptíveis”.

A dermatologista explica, ainda, que a realização dos procedimentos de forma associada traz resultados melhores, uma vez que as diferentes camadas da pele são tratadas. Por fim, a médica destaca a importância de não esperar muito para cuidar das estrias. “?Quanto mais cedo iniciarmos os tratamentos, melhores serão os resultados alcançados”

Para mais informações, basta acessar: https://www.carumoreno.com.br/