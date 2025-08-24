Assine
Incêndio destrói fábrica de paletes no Triângulo Mineiro

Segundo os bombeiros, o fogo teve início em uma área de vegetação próxima

Izabella Caixeta
24/08/2025 14:53

Fogo destrói fábrica de paletes em Araxá, no Triângulo Mineiro
Fogo destrói fábrica de paletes em Araxá, no Triângulo Mineiro crédito: Divulgação/CBMMG

Um incêndio em vegetação atingiu um galpão industrial de uma fábrica de paletes no Distrito Industrial de Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã desse sábado (23/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), havia uma grande quantidade de madeira no interior e na parte externa da fábrica, de modo que as chamas  se alastraram rapidamente pelo material alcançando o maquinário do local. O incêndio também causou danos significativos à estrutura do galpão, atingindo telhado, paredes, sistemas elétrico e hidráulico.

Onze militares atuaram durante as oito horas de combate ao fogo. Ao todo, foram utilizados aproximadamente 170 mil litros de água durante a operação. O trabalho contou com o apoio de empresas mineradoras que integram o Plano de Auxílio Mútuo em Emergências (PAME) e de empresas vizinhas ao local,que disponibilizaram caminhões-pipa e maquinários.

As causas do incêndio são desconhecidas.

