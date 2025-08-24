Incêndio destrói fábrica de paletes no Triângulo Mineiro
Segundo os bombeiros, o fogo teve início em uma área de vegetação próxima
Um incêndio em vegetação atingiu um galpão industrial de uma fábrica de paletes no Distrito Industrial de Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã desse sábado (23/8).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), havia uma grande quantidade de madeira no interior e na parte externa da fábrica, de modo que as chamas se alastraram rapidamente pelo material alcançando o maquinário do local. O incêndio também causou danos significativos à estrutura do galpão, atingindo telhado, paredes, sistemas elétrico e hidráulico.
Onze militares atuaram durante as oito horas de combate ao fogo. Ao todo, foram utilizados aproximadamente 170 mil litros de água durante a operação. O trabalho contou com o apoio de empresas mineradoras que integram o Plano de Auxílio Mútuo em Emergências (PAME) e de empresas vizinhas ao local,que disponibilizaram caminhões-pipa e maquinários.
As causas do incêndio são desconhecidas.