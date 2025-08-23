Homem é agredido por nove pessoas e morto a facada na Zona da Mata

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 33 anos foi morto com golpes de enxada e faca no início da noite dessa sexta-feira (22/8) na rodovia BR-116, altura do bairro da Barra, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma guarnição passava pela via quando foi abordada por transeuntes relatando que um homem estava sofrendo agressão física em um local próximo. Ao chegar no local, os militares encontraram o irmão da vítima realizando manobras de reanimação.

Os bombeiros constataram ausência de sinais vitais, hemorragia intensa e uma perfuração no peito. O óbito foi confirmado por uma equipe no Samu. Próximo à vítima foram localizadas uma faca com sangue e uma enxada.

Segundo a Polícia Militar, imagens de câmera de segurança mostraram um grupo de nove pessoas agredindo a vítima com pedras, uma faca e enxadas. A violência teria iniciado no bairro Gaspar. Ainda de acordo com a corporação, foram apontadas duas possíveis motivações para o crime: suspeita de estupro e de envolvimento com tráfico de drogas por parte da vítima.

O local foi isolado para perícia técnica. Compareceram ao local as polícias Militar e Rodoviária Federal para apoio. A Polícia Civil assumiu os trabalhos relativos à cena do crime e demais providências legais.