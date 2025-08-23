MG: Homem cai em fosso de 5m de profundidade e é resgatado pelos bombeiros

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 39 anos caiu em um fosso de silo de 5,3 metros de profundidade na tarde dessa sexta-feira (22/8). O acidente aconteceu em uma fazenda na área rural de Unaí, na região Noroeste de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o homem foi encontrado deitado de barriga para cima, consciente e orientado. Ele apresentava apresentava dor no ombro esquerdo, na região lombar e escoriações no braço direito.

Os militares imobilizaram a vítima e a colocaram em uma prancha longa. Em seguida, utilizaram técnicas de salvamento vertical e tripé para retirada do homem, que foi conduzido pelo SAMU ao Hospital Santa Helena para avaliação especializada.

