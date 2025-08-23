Assine
MG: Homem cai em fosso de 5m de profundidade e é resgatado pelos bombeiros

A vítima apresentava dor no ombro esquerdo, na região lombar e escoriações no braço direito

Izabella Caixeta
23/08/2025 15:31 - atualizado em 23/08/2025 15:31

Homem cai de mais de 5m em fosso de silo em Unaí, região Noroeste de Minas Gerais
Homem cai de mais de 5m em fosso de silo em Unaí, região Noroeste de Minas Gerais crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem de 39 anos caiu em um fosso de silo de 5,3 metros de profundidade na tarde dessa sexta-feira (22/8). O acidente aconteceu em uma fazenda na área rural de Unaí, na região Noroeste de Minas Gerais. 

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o homem foi encontrado deitado de barriga para cima, consciente e orientado. Ele apresentava apresentava dor no ombro esquerdo, na região lombar e escoriações no braço direito.

Os militares imobilizaram a vítima e a colocaram em uma prancha longa. Em seguida, utilizaram técnicas de salvamento vertical e tripé para retirada do homem, que foi conduzido pelo SAMU ao Hospital Santa Helena para avaliação especializada.

