TRIBUNAL DO JÚRI

Justiça condena homem que matou a facadas gerente de hotel na Guaicurus

Kelly Lopes Soares, de 41 anos, foi assassinada em julho de 2021. Clemildo Pereira, de 57, foi julgado pelo 2º Tribunal do Júri na capital

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
22/08/2025 20:10

O réu, de 57 anos, respondia ao crime em liberdade e saiu preso do fórum após receber depois de ser julgado e sentenciado
A Justiça condenou a 15 anos de prisão Clemildo Pereira pelo feminicídio de Kelly Lopes Soares. A vítima, de 41 anos, era gerente de um hotel na rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte, e recebeu 11 facadas na noite de 17 de julho de 2021.

O réu, de 57 anos, respondia ao crime em liberdade e saiu preso do fórum depois de ser julgado e sentenciado pelo 2º Tribunal do Júri na capital na última quarta-feira (20/8). A pena inicial seria de 18 anos, mas acabou reduzida em decorrência da confissão de Clemildo.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi expulso do hotel pela gerente depois de um desentendimento com uma garota de programa. Clemildo, então, ficou nas imediações do estabelecimento esperando a saída de Kelly.

Quando a vítima deixou o local de trabalho, o homem se aproximou, e os dois começaram a discutir. Desprevenida, ela recebeu facadas nas costas e, depois, foi atacada no peito. As lesões perfuraram o pulmão e causaram grande sangramento, ocasionando uma parada cardíaca.

Um taxista que passava pela Guaicurus prestou socorro, levando Kelly ao Hospital Odilon Behrens, onde morreu. A vítima deixou duas crianças gêmeas, que, à época, tinham 2 anos.

