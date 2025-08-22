Justiça condena homem que matou a facadas gerente de hotel na Guaicurus

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Justiça condenou a 15 anos de prisão Clemildo Pereira pelo feminicídio de Kelly Lopes Soares. A vítima, de 41 anos, era gerente de um hotel na rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte, e recebeu 11 facadas na noite de 17 de julho de 2021.

O réu, de 57 anos, respondia ao crime em liberdade e saiu preso do fórum depois de ser julgado e sentenciado pelo 2º Tribunal do Júri na capital na última quarta-feira (20/8). A pena inicial seria de 18 anos, mas acabou reduzida em decorrência da confissão de Clemildo.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi expulso do hotel pela gerente depois de um desentendimento com uma garota de programa. Clemildo, então, ficou nas imediações do estabelecimento esperando a saída de Kelly.

Quando a vítima deixou o local de trabalho, o homem se aproximou, e os dois começaram a discutir. Desprevenida, ela recebeu facadas nas costas e, depois, foi atacada no peito. As lesões perfuraram o pulmão e causaram grande sangramento, ocasionando uma parada cardíaca.

Um taxista que passava pela Guaicurus prestou socorro, levando Kelly ao Hospital Odilon Behrens, onde morreu. A vítima deixou duas crianças gêmeas, que, à época, tinham 2 anos.

