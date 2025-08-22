Justiça condena homem que matou a facadas gerente de hotel na Guaicurus
Kelly Lopes Soares, de 41 anos, foi assassinada em julho de 2021. Clemildo Pereira, de 57, foi julgado pelo 2º Tribunal do Júri na capital
compartilheSiga no
A Justiça condenou a 15 anos de prisão Clemildo Pereira pelo feminicídio de Kelly Lopes Soares. A vítima, de 41 anos, era gerente de um hotel na rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte, e recebeu 11 facadas na noite de 17 de julho de 2021.
O réu, de 57 anos, respondia ao crime em liberdade e saiu preso do fórum depois de ser julgado e sentenciado pelo 2º Tribunal do Júri na capital na última quarta-feira (20/8). A pena inicial seria de 18 anos, mas acabou reduzida em decorrência da confissão de Clemildo.
Leia Mais
Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi expulso do hotel pela gerente depois de um desentendimento com uma garota de programa. Clemildo, então, ficou nas imediações do estabelecimento esperando a saída de Kelly.
- Motoboy é emparelhado e executado com 20 tiros em Vespasiano
- Dupla é indiciada por homicídio brutal e ocultação de cadáver por dívida
- Autor confesso da morte do gari tem novo advogado
Quando a vítima deixou o local de trabalho, o homem se aproximou, e os dois começaram a discutir. Desprevenida, ela recebeu facadas nas costas e, depois, foi atacada no peito. As lesões perfuraram o pulmão e causaram grande sangramento, ocasionando uma parada cardíaca.
Um taxista que passava pela Guaicurus prestou socorro, levando Kelly ao Hospital Odilon Behrens, onde morreu. A vítima deixou duas crianças gêmeas, que, à época, tinham 2 anos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia