MG: moradores descrevem água com 'cor de barro' e 'mofo' nos últimos dias

Moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana denunciaram alteração no sabor da água distribuída nos últimos dias, descrita como “cor de barro” ou “mofo”. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), foram registrados 328 atendimentos relacionados a reclamações entre os dias 4 e 18 de agosto, em diferentes bairros da capital.

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) publicou, na última terça-feira (19), nota afirmando que recebeu os relatos e compreende o desconforto gerado por essa situação.

Na data, estipularam que a Copasa teria dois dias para responder aos questionamentos encaminhados pela Arsae-MG, relacionados aos sistemas de abastecimento, os resultados de monitoramento e as medidas adotadas.

Já nesta sexta-feira (22), a Agência detalhou que a documentação enviada pela Copasa “não aponta anomalias de potabilidade, mantendo os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos”. Dados de monitoramento da água bruta do Rio das Velhas, entre junho e julho, também foram apresentados e mostram concentrações de cianobactérias abaixo de 10 mil células por milímetro - faixa que não exige análises adicionais ou aumento de monitoramento. “Ensaios de gosto e odor realizados em julho, na saída do Sistema de Produção de Água Tratada do Rio das Velhas, não indicaram alterações”, destacou.

Nas redes sociais da Copasa, usuários do serviço reclamam da situação. “Quero saber o que anda acontecendo com a água no abastecimento em BH que está com cheiro e sabor de mofo! Um horror”, comentou um usuário.

Entre outros comentários, alguns perfis questionam a potabilidade da água, principalmente no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH. “Essa alteração na qualidade é preocupante. Queremos uma providência urgente para que possamos ter acesso a uma água sem gosto estranho”, comentou outro perfil.

Em todas as reclamações a Copasa respondeu, solicitando que os usuários registrem a verificação da qualidade de água por meio do telefone 0800 0300 115, no momento da ocorrência do fato.

Medidas tomadas

Como medida preventiva, a Estação de Tratamento do Sistema Rio das Velhas começou a receber a aplicação de carvão ativado em pó desde o dia 14 de agosto. A Arsae-MG determinou que a Copasa identifique a origem das alterações, além de informar a Agência e “adotar medidas céleres e efetivas para a solução da situação atípica”.

A Agência também solicitou que a companhia de saneamento apresente os resultados do monitoramento da água bruta, referente ao mês de agosto, no ponto de captação do Rio das Velhas e nas Estações de Tratamento de Água (ETA) que abastecem Belo Horizonte.



“A Agência manterá o acompanhamento das providências até a elucidação das causas e a verificação da efetividade das ações implementadas, reafirmando seu compromisso de garantir abastecimento em conformidade com os padrões de potabilidade e adequado ao consumo”, destacou a Arsae-MG.

Em nota, a Copasa afirmou que desde as primeiras denúncias, há aproximadamente 15 dias, as vistorias nos locais de captação do Rio das Velhas, nas Estações de Tratamento de Água e nas análises da água distribuída foram intensificadas. Além disso, destacou que equipes técnicas realizaram visitas pontuais em cada imóvel que registrou ocorrência para avaliar a situação da água, das caixas de reservação e coletar amostras para análises detalhadas.

A Companhia ainda ressaltou que "todos os testes realizados, até o momento, pelos laboratórios mostram que a qualidade da água na saída de tratamento e na rede de distribuição confirmaram que a água distribuída na RMBH atende integralmente aos padrões de potabilidade exigidos pela legislação do Ministério da Saúde, sem qualquer inconformidade que represente risco à saúde da população".

