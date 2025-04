Prefeito anuncia desassoreamento do Rio das Velhas e do Ribeirão Sabará

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Os dois maiores cursos d’água de Sabará, na Grande BH, passarão por um processo de desassoreamento, na tentativa de mitigar os efeitos das enchentes que, anualmente, trazem transtornos aos moradores da cidade. É o que anunciou o prefeito Sargento Rodolfo (Republicanos), em entrevista ao "Em Minas" deste sábado (12/4), programa realizado em parceria entre o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa.

“Vamos desassorear os dois rios, o Sabará e o Rio das Velhas. São 20 quilômetros de extensão, e uma obra nunca feita na história”, defendeu o prefeito, que também enfatizou que cerca de 10 mil famílias serão impactadas pela obra.

Além do desassoreamento, outra iniciativa para os períodos chuvosos, já implementada pela gestão, foi a adoção do alerta severo para os celulares dos moradores, mesmo recurso utilizado, inicialmente, em Belo Horizonte. A medida serve para informar a população de riscos durante chuvas fortes, assim como o monitoramento em tempo real do Rio das Velhas, transmitido pela prefeitura via internet.

“Começava a chover, e o pessoal, no WhatsApp, compartilhava vídeos antigos; todo mundo ficava nervoso, ansioso. Agora não. Se alguém fez fake news com vídeo antigo, já entra no YouTube e vê o monitoramento em tempo real”, detalhou o prefeito.

