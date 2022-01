Veja os estragos provocados pelas chuvas em Sabará

Chuva destruiu parte de Sabará: clube devastado e vias tomadas por água, lixo e lama (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda se recupera da chuva que atingiu a cidade na noite de sábado (8/1) . Nesta segunda-feira (10/1), o município amanheceu com sinais dos estragos provocados pela inundação do Rio das Velhas.





Nas imagens feitas pela reportagem do Estado de Minas, nesta manhã, é possível perceber que ainda há pontos de alagamento, no centro da cidade histórica, com muitas ruas ainda tomadas pela água.

Alguns pontos da cidade ainda estão alagados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Em alguns locais, porém, o nível do Rio das Velhas já baixou, mas as ruas estão cobertas de lama. Além disso, há muito lixo, troncos e galhos de árvores espalhados pelas vias.

Locais onde o nível da água já baixou estão cobertos de lixo e galhos de árvore (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





A praça de esportes da cidade ficou completamente destruída pela chuva. A força da água derrubou o muro do local, que continua parcialmente alagado. A piscina foi tomada pela lama, assim como outras instalações do lugar.





Veja como ficou o local:

O muro da praça de esportes cedeu devido a força da água (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Piscina do local coberta de lama (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Outras instalações do local também foram danificadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Prejuízos





Mais cedo, comerciantes e moradores faziam a limpeza de casas e lojas . Bernardino Calixto de Almeida, de 71 anos, ajudava a tirar a lama da loja do genro. "Todo ano que chove, temos esta situação que se repete e nós sempre temos que arcar com os prejuízos", relatou.

A chuva provocou destruição de algumas estruturas na cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Segundo ele, o prejuízo só não foi maior porque eles colocaram muitas mercadorias em prateleiras mais altas. "Em 2020 esteve igual. Essa mesma situação. Situação difícil. A gente tá vendo o prejuízo e não pode socorrer nada", desabafou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci