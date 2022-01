Bernardino Calixto de Almeida, de 71 anos, ajudava a tirar a lama da loja do seu genro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, amanheceu com rastros da inundação do Rio das Velhas , nesta segunda-feira (10/1). Lama, prejuízos em casas e comércios, pista escorregadia e muita preocupação é o cenário desta manhã na cidade.





Após um pequeno período de estiagem, órgãos municipais com a colaboração de moradores fazem aos poucos a limpeza da cidade. A reportagem do Estado de Minas esteve na cidade nesta manhã e viu de perto o trabalho dos cidadãos que estão em mutirão para a limpeza das ruas. No local, muita lama trazida pelo rio ocupa toda a região.



Órgãos municipais e moradores fazem a limpeza das ruas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Segundo Bernardino, o prejuízo só não foi maior porque eles colocaram muitas mercadorias em prateleiras mais altas. "Em 2020 esteve igual. Essa mesma situação. Situação difícil. A gente tá vendo o prejuízo e não pode socorrer nada", desabafou.



'Mesma situação de 2020', diz morador de Sabará sobre as enchentes



Região Metropolitana amanheceu com rastros da inundação do Rio das Velhashttps://t.co/FI9h8ApyJ7 pic.twitter.com/cxdXSKvAYu — Estado de Minas (@em_com) January 10, 2022





No caminho entre Sabará e Belo Horizonte, a reportagem avistou na BR-262 a queda de cerca de dez barrancos. Até o momento, os bairros mais atingidos em Sabará são chegando pela BR-262: Roça Grande, Catita, Caieiras e Paciência e Arraial Velho.

Quem passa pela ponte no Bairro Caieiras observa rastros dos entulhos trazidos pela água (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na ponte do bairro Caieiras, entrada de Sabará, o nível da água baixou um pouco e já se pode ver vários galhos de árvores debaixo da estrutura. Quem passa pelo local observa os rastros por onde a água passou.





No Centro da cidade a situação é pior. As ruas estão tomadas pelas águas do Rio das Velhas. Veja a situação do local:





Nível da água na Estátua Borba Gato, Centro, Sabará (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



