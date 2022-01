Sabará suspende transporte público após ser devastada por temporal

Estação de ônibus em Sabará debaixo d'água e destruída após chuvas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Devido a algumas áreas ainda estarem alagadas e algumas regiões com muita lama após as fortes chuvas do final de semana, o transporte público em Sabará, na Grande BH, está suspenso de circular nesta segunda-feira (10/1), assim como a coleta de lixo.

16:19 - 10/01/2022 Retiro do Chalé: encontrado corpo de menina que viajava com família Moradores ainda seguem com dificuldade para sair para trabalhar: a ponte de General Carneiro que liga o bairro à MG-262, e passa em cima do Rio Arrudas, está interditada devido a rachaduras na estrutura. Além dela, a ponte do Bairro Santo Antônio das Roças Grandes também está intransitável.

Aliás, moradores do Bairro Santo Antônio das Roças Grandes estão sem o principal acesso para o Centro Histórico da cidade e para Belo Horizonte. Mais uma vez, a ponte está com trincas na estrutura.

Ponte do bairro Roça Grande, em Sabará, ainda segue interditada devido a abalo em sua estrutura (foto: Reprodução/Redes sociais)

Outra ponte que está fechada é a da região de General Carneiro, coberta pelas águas do rio das Velhas. Ela também dá acesso ao Centro Histórico de Sabará e a BH. Ainda não há previsão para liberação das duas estruturas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Estrago causado pela chuva em Sabará impressiona (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Centro Histórico e demais regiões da cidade seguem com muita lama e estão, no momento, recebendo limpeza da prefeitura. Remoção de lama e a retirada de árvores caídas já está ocorrendo. Na praça do Esporte, o nível da água do Rio Sabará permanece alto e a recomendação é que se evite a região.

Ruas de Sabará ainda estão tomadas pelas água nesta segunda-feira (10/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Durante esta madrugada, o Corpo de Bombeiros resgatou quatro pessoas que estavam ilhadas em seus veículos, um carro e um caminhão, na Avenida Beira Rio, próximo a BR-381, em Sabará. Segundo o sargento Alexandre Márcio Neves, as vítimas estavam bem e nenhuma corria risco de morte. Os militares utilizaram um barco a remo para retirar as vítimas.

A ponte de General Carneiro, em Sabará, liga o bairro à MG-262, que dá acesso ao Centro Histórico de Sabará e à capital, assim como ao Anel Rodoviário (foto: Reprodução/Redes sociais)





Trégua nas próximas horas

De acordo com as previsões dos institutos de meteorologia, as chuvas serão com menos intensidade na cidade a partir desta segunda-feira (10/1). Com isso, a tendência é que os níveis dos rios das Velhas e Sabará comecem a baixar nas próximas horas, extinguindo alguns pontos de alagamento, segundo a Prefeitura de Sabará.

Vias ainda debaixo d'água nesta segunda-feira (10/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O alerta, porém, é que que algumas vias ainda estão com obstrução e o melhor é que a população verifique antes de sair de casa se há segurança para trafegar no local.