Chuva: entidades e órgãos se mobilizam para garantir ajuda às vítimas em MG

Ajudas se multiplicam nos 145 municípios afetados pelas chuvas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após dez dias de chuvas intermitentes que atingem o estado de Minas Gerais, a capital ainda não registrou acolhidos nos abrigos de sua rede de atingidos por enchentes ou deslizamentos. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, foram disponibilizadas vagas emergenciais na rede de acolhimento já instalada no município. A PBH informou que ofertou, até o momento, 400 refeições para famílias desalojadas e equipes em campo. Não há, organizadas pelo município, iniciativas de doações.



Em todo o estado, entidades e órgãos oficiais se mobilizam para garantir abrigo e assistência aos 13.734 atingidos em consequência das chuvas, entre eles 3.409 desabrigados. Foram oito mortes em oito municípios, e um na capital do estado. Decretaram estado de emergência 145 municípios. Os dados são do boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), divulgada na manhã desta segunda-feira (10/1).





Segundo a Cedec, por meio da Defesa Civil, da Polícia Militar (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), continuam os atendimentos aos municípios afetados pelas chuvas, orientando-os sobre as providências que podem adotar por meio de suas coordenações municipais e pela administração municipal, "sobretudo quanto à organização dos esforços de enfrentamento dos desastres, e auxiliando no preenchimento da documentação exigida para acesso dessas cidades a recursos do Governo Federal para ações de resposta, restabelecimento, recuperação e reconstrução. "



Até o momento, de acordo com a coordenadoria, não houve necessidade de acionamento da Copasa, da Copanor ou da Cemig para realizar intervenções visando abastecimento de água e luz, pois estes serviços não foram interrompidos.



Equipes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) continuam assistindo às diversas localidades, fazendo recuperação das estradas e restabelecendo os serviços essenciais à população que sofreu os impactos dos temporais, sobretudo as que sofreram com os episódios de chuvas anteriores.

Ajudas humanitárias

Itens de ajuda humanitária continuam sendo entregues nos municípios afetados, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), órgãos federais como os Correios e empresas privadas, como a Souza Cruz, Coca Cola , Fiat e Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).



Desde o feriado de ano novo, foram entregues mais de 10 mil itens, como cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões, roupas e kits dormitório, aos municípios que apresentaram demandas.



“Em anos anteriores, as chuvas pareciam estar mais concentradas. Agora, não. Várias regiões do estado estão sendo atingidas e as situações são muito distintas. Há locais onde as águas já abaixaram, permitindo às prefeituras limparem as ruas e algumas famílias retornarem a suas casas”, disse a tenente-coronel Gracielle Rodrigues Santos, da Defesa Civil estadual.



“As intempéries climáticas têm favorecido este quadro. Os efeitos do [fenômeno climático] La Niña e a Zona de Convergência do Atlântico Sul têm trazido muita umidade para Minas Gerais, afetando as médias históricas”, e alertou: “Ainda vamos ter bastante chuvas pela frente”.

Doações

O GMG/Cedec, em conjunto com a PMMG, o CBMMG, a Sedese, a Associação Feminina de Assistência Social (Afas) e o Serviço Social Autônomo (Servas), lançou uma campanha de doação e arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, água mineral para distribuir as populações afetadas.



Para doar, basta procurar a unidade da PMMG, PCMG ou base de segurança comunitária e unidades do CBMMG mais próximas de sua residência. As doações são recebidas também diretamente no depósito da Cedec, localizado no complexo do 5° Batalhão da PMMG, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. A Cedec mantém o plantão nas 24h do dia para apoio e atendimento aos municípios mineiros por meio do telefone (31) 99819-2400.



Para a Arquidiocese de Belo Horizonte, a intensidade das chuvas é uma resposta à agressão a natureza. "Os pobres são mais uma vez as vítimas, pela ausência de políticas públicas efetivas de moradia, saneamento e infraestrutura e que as comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte, com a articulação do nosso Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental (Veaspam), estão unidas para ajudar as vítimas e os desabrigados pelas chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Solidariedade em Rede, que reúne paróquias."



As doações financeiras podem ser encaminhadas para Vicariato para Ação Social Banco do Brasil - Banco do Brasil - Ag. 3494-0 - Conta corrente – 26227-7 / CNPJ: 17.505.249/0280-80 Providens Ação Arquidiocesana Social - Banco Santander – Ag. 3476 Conta corrente- 13077880-2 CNPJ: 17.272.998/0001-86 .

Prefeituras da Região Metropolitana

Segundo a prefeitura de Betim, na Região Metropolitana, as famílias que precisaram deixar suas casas em decorrência das fortes chuvas que atingem a cidade desde sexta-feira (7/1) foram encaminhadas para casas de parentes ou para abrigos disponibilizados para acolhimento pela prefeitura em quatro escolas municipais.



Na manhã deste domingo (9/1), a prefeitura inicou campanha para doações de itens como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, dentre outros, que podem ser entregues em todas as gerências regionais da cidade; na sede da Defesa Civil; no hall da Prefeitura de Betim; no Partage Shopping e na CDL.



"Os cidadãos que quiserem contribuir com os trabalhos da prefeitura de forma voluntária podem entrar em contato com a Superintendência de Defesa Civil pelo telefone 3594-1201. Neste momento, os trabalhos demandam, especialmente, a ajuda de geólogos - mas a prefeitura reforça que todo tipo de auxílio é importante e muito bem-vindo", informou a prefeitura, em nota.



Segundo atualização da defesa civil de Brumadinho, divulgada às 11 desta segunda-feira, 274 famílias estão recebendo assistência do município. As pessoas desalojadas são 288, entre elas 253 desabrigadas e já foram atendidas 541.



As pessoas abrigadas pela prefeitura estão em abrigos provisórios em escolas. As entradas da cidade continuam bloqueadas. Acesso às comunidades rurais estão alagadas. Serra do Rola Moça para Casa Branca com pontos de interdição. Os bairros mais atingidos: Canto do Rio, Cohab, Progresso e Centro. O Rio Paraopeba continua subindo.



O Crasec-Saúde (Centro de Referência de Assistência Social Especializado em Calamidades) vem coordenando os servidores e os voluntários com ações emergenciais para garantir a segurança das famílias. "A situação ainda é muito instável, mas por hora a necessidade maior é de água potável, considerando que o sistema da Copasa foi comprometido. Há ONG's já envolvidas em doações para os atingidos e a Prefeitura reafirma o compromisso de não estar solicitando nenhum tipo de doação em dinheiro/pix", informou em nota da assessoria de comunicação.



Em Contagem, as doações podem ser enviadas para a Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Rua Padre Rossini Cândido, 10 – 1º andar – Centro, que fará a separação e distribuição. "Contagem não conta com voluntários, pois não há muita demanda de abrigamento já que os atingidos pelas últimas chuvas estão se abrigando em casas de parentes", informou a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar.



Na cidade há dois abrigos municipais que funcionam 24 horas, o abrigo Bela Vista e a Casa de Passagem Contagem. As solicitações de vagas deverão ser feitas pela Central de Gestão do Acolhimento Institucional - GAI: 3353-3859.



Outros locais para doações:

Cruz Vermelha – filial Minas Gerais

Doações podem ser feitas pela conta: Bradesco - Agência: 513-4

Conta corrente: 14215-8

CNPJ: 06.974.176/0001-20

Pix: 06.974.176/0001-20



Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e Cáritas Brasileira

Doações podem ser feitas pelas contas:

Banco do Brasil - Agência: 0452-9

Conta corrente: 50.106-9



Caixa Econômica Federal - Agência: 1041

Operação: 003

Conta corrente: 1132-1

PIX – chave – CNPJ 33.654.419/0001-16 – Cáritas Brasileira



Servas (SSA) em parceria com a Cedec órgãos estaduais

A inclusão de novos pontos de coleta e horários estendidos para recebimentos das doações serão divulgados no site e redes sociais: servas.org.br, @servas_oficial (Instagram) e servasMG (Facebook)



Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Os itens doados podem ser entregues no posto de arrecadação do programa Assembleia Solidária, no hall do Palácio da Inconfidência, que fica na Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho, BH