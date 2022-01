Deslizamento de terra destrói casa e mata homem em Caratinga

O quarto onde dormiam mãe e filho ficou totalmente destruído com o deslizamento (foto: Reprodução Super Canal)

Um homem de 29 anos de idade morreu soterrado na manhã de domingo (9/1), depois que um barranco caiu sobre a sua casa na Rua Francisco Geraldo da Silva, Bairro Santa Cruz, em Caratinga, Leste de Minas.

Na mesma casa estava também uma idosa de 62 anos de idade, que ficou parcialmente soterrada, mas foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros e equipe médica do SAMU.

O barranco caiu nos fundos da casa, em cima do quarto onde dormiam mãe e filho. Valdenice Rodrigues de Oliveira, a senhora que ficou parcialmente soterrada, sentia fortes dores no corpo quando os bombeiros chegaram para o resgate. Ela foi levada ao hospital com suspeita de fraturas no membro inferior e no crânio.

José Felix Rodrigues, filho de Valdenice, foi totalmente soterrado pela terra que veio do barranco e morreu no local. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do deslizamento, junto uma equipe da Defesa Civil de Caratinga. Chovia muito na hora do deslizamento de terra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o barranco tinha aproximadamente 6 metros de altura.