Cheia no Rio Paraopeba interdita rodovia que liga Betim a Juatuba

A água está rente à ponte e pode encobrí-la a qualquer momento, segundo estimativa da PMRv (foto: Redes sociais)

Mais uma interdição total de uma rodovia em Minas Gerais nesta segunda-feira (10/1). Dessa vez, foi na rodovia MG-050, que liga a Região de Vianópolis, em Betim, a Juatuba, ambas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No local, o Rio Paraopeba atingiu a ponte que existe na estrada que liga as duas cidades. No momento, a água está tocando a ponte e o temor da Polícia Militar Rodoviária é que a estrutura possa ser abalada.

O local já vinha sendo monitorado desde a manhã de domingo (9/1), quando a água chegou a tomar a ponte e o trânsito foi interrompido pela primeira vez.

A cheia no Rio Paraopeba é uma das que mais preocupa, tanto o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, como setores da Defesa Civil. O rio é caudaloso e passa por várias cidades da Região Metropolitana e da Região Central de Minas.

Situação no estado

No último boletim divulgado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ao meio-dia e 30, a situação das estradas mineiras é a seguinte: 82 pontos de interdição parcial, entre rodovias estaduais e federais, e 27 pontos de interdição total.