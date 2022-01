Chuvas obrigam Inhotim a fechar as portas até o próximo domingo

Instituto Inhotim interrompe suas atividades ao longo desta semana por causa das chuvas (foto: Instituto Inhotim / Divulgação)

Os ingressos e serviços adquiridos para o período compreendido entre 8 e 16 de janeiro serão estornados de forma integral pela Sympla, que entrará em contato por e-mail com os clientes."





O Instituto Inhotim decidiu, nesta-segunda-feira (10/1), manter suas atividades suspensas pelo menos até o próximo domingo (16/1) por causa das chuvas. No último sábado (8/1), o instituto já havia comunicado que ficaria fechado no fim de semana.As estradas de Mário Campos e de outras cidades no entorno não oferecem condições de tráfego, por causa de alagamentos e quedas de barreiras. A assessoria de imprensa do Inhotim informa que, embora as chuvas tenham causado muitos estragos na região, o Instituto, suas obras e galerias não foram afetados.O cenário de calamidade trazido pelas fortes chuvas acabou por comprometer o plano de ampliação do funcionamento do museu ao longo do mês de janeiro, aproveitando o período de férias escolares, que havia sido anunciado há uma semana. O Inhotim passaria a abrir também às quartas-feiras, com horários de visitação das 9h30 às 16h30 nos dias úteis e das 9h30 às 17h30 aos sábados, domingos e feriados.Apesar da ampliação do funcionamento, a capacidade máxima seria mantida em 1,5 mil pessoas por dia, com ingressos adquiridos com antecedência por meio da plataforma Sympla.Os visitantes com ingressos comprados para essas datas em que o Inhotim estiver fechado podem entrar em contato pelo e-mailou pelo telefone (31) 3571 9700 para a revalidação da entrada para outra data ou estorno."Em função do aumento de chuvas na região de Brumadinho e interdição das vias, o Instituto Inhotimestará fechado entre os dias 8 e 16 de janeiro. A situação vai ser avaliada diariamente e um posicionamento em relação à próxima semana será comunicado via redes do Inhotim.