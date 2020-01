A manhã de sábado foi de muito trabalho para funcionários da PBH, que realizaram a limpeza da Avenida Vilarinho. Pela segunda vez na semana, enchente invadiu um prédio e uma escola na região

Funcionários da PBH fazem limpeza na Avenida Vilarinho (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Água provocou prejuízos em um condomínio que fica na Rua das Amoreiras (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Muro do galpão cedeu e a água invadiu o prédio, chegando a atingir dois metros de altura (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes também foi inundada na noite de ontem (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Funcionários da escola fazem a limpeza no refeitório (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Em uma das salas de aula a água chegou a quase um metro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) trabalham na limpeza do barro deixado pelo temporal no entorno da Avenida Vilarinho, em Venda Nova, na manhã deste sábado. Ontem, o córrego Vilarinho transbordou e inundou diversas ruas do bairro.Um muro caiu na noite de ontem e atingiu um dos prédios do condomínio que fica na Rua das Amoreiras, número 71. Os moradores passaram momentos de terror ao ver o muro do galpão ceder e a água invadir o prédio. A água subiu em até dois metros de altura e invadiu os dois primeiros andares do prédio."Ontem, por volta das 20h30, a enchente entrou pelo prédio e, por volta das 21h, o muro cedeu. Foi um barulho muito alto e a água entrou como uma onda forte", contou a analista de planejamento, Jucileia Romeiro, de 48 anos, que mora há quatro anos no condomínio. Ela disse que teve quem perdeu tudo: "o que deu pra salvar, móveis, eletrodomésticos, estão espalhados pelos corredores do prédio."Moradores contam que o problema é recorrente e que no dia 1º deste ano foi de muito trabalho para limpar resquícios do temporal da virada do ano. "É a segunda vez só esta semana que a água invade o prédio. É difícil de colocar a cabeça para dormir no travesseiro quando começa a chuva. O risco se torna constante", lamentou Jucileia.Em 2018, o muro que faz divisa com o condomínio também rompeu. "Agora, mais uma chuva como a de ontem, o prédio todo será comprometido", acrescentou. Moradores aguardam a ida da Defesa Civil de Belo Horizonte para esclarecer o que será feito e se o edifício será isolado.A Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes, também em Venda Nova, foi inundada na noite ontem. Nesta manhã, funcionários da escola e da PBH fazem a limpeza do local. A água já havia tomado conta da escola durante a chuva do dia 1º de janeiro."Tinhamos terminado de limpar tudo ontem, mas a chuva voltou a nos surpreender e hoje estamos aqui de novo", disse a vice-diretora, Zuleica Rodrigues. Segundo ela, a escola já vem se preparando para os temporais de janeiro visando minimizar os prejuízos. "Já faz alguns anos que nós subimos com todo o material para a parte mais alta da escola. Mas, voltamos a perder livros, caixa de som, uniformes, carteiras", acrescentou. Duas salas de aula foram atingidas. Cerca de 800 alunos estudam na escola.