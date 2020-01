Alerta é válido até as 8h de domingo. Confira também a previsão do tempo para este sábado e o volume acumulado de chuvas do mês de janeiro

Região Central de Belo Horizonte tem céu encoberto (foto: Clima ao vivo/Reprodução)

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximo aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial em áreas de encostas e morros

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil (199)

Em caso de raios não permaneça em áreas abertas e altas e não use equipamentos elétricos

Após o temporal de ontem, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de amanhã.A previsão para este sábado, que começou encoberto por um nevoeiro, é de céu nublado. A temperatura mínima foi de 18°C e a máxima estimada é de 26°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 75% à tarde.De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, no acumulado do mês de janeiro, a regional que recebeu o maior volume de chuva foi Venda Nova, com 66% da média esperada para o mês, que é de 329,1mm. Com 60% da média, seguem as regionais Pampulha e Centro-Sul. A porcentagem nas demais regionais foi de: 57% na Oeste; 55% na Noroeste; 53% na Leste; 46% na Nordeste; 39% no Barreiro; e 33% na Norte.