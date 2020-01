Queda de barranco complica trânsito em estrada para Nova Lima, na RMBH

Tráfego de veículos é intenso, e, para desviar do obstáculo, veículos precisam acessar pista no sentido BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Atenção, motoristas! Um barranco cedeu na madrugada deste sábado na MG-30, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A via, que é simples e mão dupla, ficou parcialmente interditada próximo ao km 20. Os carros desviam do sedimento por meio da pista sentido BH. O fluxo é intenso na rodovia e chove fraco nesta manhã.

Desde 1º de janeiro, a Grande BH é atingida por fortes chuvas. Na noite dessa sexta -feira, um temporal causou alertas em moradores das regiões Noroeste, da Pampulha e de Venda Nova da capital. Segundo a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (Supdec), o córrego Vilarinho (Venda Nova) inundou e causou diversos alagamentos na região. Os mananciais Coqueiros e Ressaca (ambos no território Noroeste) e Sarandi (Pampulha) também correram risco de transbordar.

Em três dias, choveu 65% do que era esperado para o mês inteiro em Venda Nova. Só na noite desta sexta, a Defesa Civil registrou chuva extremamente forte em sete das nove regionais da cidade. Além do Noroeste e Venda Nova, os territórios Leste, Oeste, do Barreiro, da Pampulha e Centro-Sul já enfrentaram precipitações de alta intensidade.

Acumulado de chuva (em milímetros), por regional, em janeiro de 2020 até 22h20 de sexta-feira (3):

Barreiro - 126,8 (39% da média)

Centro Sul - 195,2 (59%)

Leste - 171,8 (52%)

Nordeste - 148 (45%)

Noroeste - 182,4 (55%)

Norte - 104 (32%)

Oeste - 186,2 (57%)

Pampulha - 197,2 (60%)

Venda Nova - 214 (65%)

(Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte)

Proteja-se

Veja dicas de segurança para o período chuvoso

» Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximo aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

» Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

» Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

» Atenção especial em áreas de encostas e morros.

» Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

» Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

» Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas e altas e não use equipamentos elétricos.