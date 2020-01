Após tempestade, muro de hipermercado cai sobre carro em BH

Dono do carro estava dentro de um bar quando o acidente aconteceu (foto: Vânia dos Santos/Arquivo pessoal)

Enquanto pessoas ficam ilhadas em Venda Nova, o muro do hipermercado Walmart, localizado no Bairro Itapoã (Pampulha), caiu sobre um carro modelo Fiat Siena branco, na noite desta sexta-feira (3), em BH. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Militar.





De acordo com a PM, o fato aconteceu nana altura do número 500. Apesar de o hipermercado está situado no Itapoã, o muro lateral já está no São Tomaz, no território Norte da cidade.

A reportagem conversou com pessoas que presenciaram o acidente. Segundo elas, o dono do carro estava dentro de um bar localizado na via, portanto não se feriu.

Em BH, os três primeiros dias de janeiro já concentram, na maioria das regionais, mais da metade da chuva esperada para o mês. A média histórica é de 329,1 milímetros.

Apesar disso, essa é a primeira ocorrência com maiores danos na cidade nesta sexta. Não houve registro de feridos em BH até a publicação desta nota.

Acumulado de chuva (em milímetros), por regional, em janeiro de 2020 até 22h20 de sexta-feira (3):

Barreiro - 126,8 (39% da média)

Centro Sul - 195,2 (59%)

Leste - 171,8 (52%)

Nordeste - 148 (45%)

Noroeste - 182,4 (55%)

Norte - 104 (32%)

Oeste - 186,2 (57%)

Pampulha - 197,2 (60%)

Venda Nova - 214 (65%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte