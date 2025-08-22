Assine
GOLPE

Vídeo: policial é atacado com mata-leão em BH

Suspeito atacou policial durante patrulha no Centro de Belo Horizonte; colega interveio e evitou situação mais grave

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
22/08/2025 17:36

Imagens de câmera de segurança flagram momento em que policial é atacado com mata-leão em frente à Igreja da Boa Viagem
Imagens de câmera de segurança flagram momento em que policial é atacado com mata-leão em frente à Igreja da Boa Viagem crédito: Reprodução Redes Sociais

Um policial militar foi atacado em frente à Igreja da Boa Viagem, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na última sexta-feira (15/8). O agressor aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” enquanto o policial estava sobre uma motocicleta, com a suposta intenção de tomar sua arma para matá-lo.



O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostra o momento do ataque. Outro policial que acompanhava a patrulha interveio rapidamente e conseguiu imobilizar o suspeito, que foi preso em flagrante.


Ataque registrado em vídeo


O vídeo mostra o policial realizando patrulha sobre a motocicleta. Perto da moto, o suspeito estava sentado com seus pertences. Ele se levanta, corre em direção ao policial e aplica o golpe de mata-leão, fazendo o policial cair. Nesse momento, o agressor desfere vários socos antes de ser contido pelo colega que acompanhava a patrulha.

O policial atacado sofreu ferimentos leves, foi encaminhado ao Hospital da Polícia Militar e passa bem. A intervenção do colega da patrulha evitou que a situação se tornasse mais grave.

A Polícia Civil de Minas Gerais registrou a ocorrência e confirmou que o suspeito, de 27 anos, foi autuado em flagrante, a princípio, pelo crime de roubo, permanecendo à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia Centro.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

