Vídeo: policial é atacado com mata-leão em BH

Um policial militar foi atacado em frente à Igreja da Boa Viagem, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na última sexta-feira (15/8). O agressor aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” enquanto o policial estava sobre uma motocicleta, com a suposta intenção de tomar sua arma para matá-lo.





O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostra o momento do ataque. Outro policial que acompanhava a patrulha interveio rapidamente e conseguiu imobilizar o suspeito, que foi preso em flagrante.



Ataque registrado em vídeo



O vídeo mostra o policial realizando patrulha sobre a motocicleta. Perto da moto, o suspeito estava sentado com seus pertences. Ele se levanta, corre em direção ao policial e aplica o golpe de mata-leão, fazendo o policial cair. Nesse momento, o agressor desfere vários socos antes de ser contido pelo colega que acompanhava a patrulha.

O policial atacado sofreu ferimentos leves, foi encaminhado ao Hospital da Polícia Militar e passa bem. A intervenção do colega da patrulha evitou que a situação se tornasse mais grave.

A Polícia Civil de Minas Gerais registrou a ocorrência e confirmou que o suspeito, de 27 anos, foi autuado em flagrante, a princípio, pelo crime de roubo, permanecendo à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia Centro.

