UTI do João Paulo II transfere crianças para João XXIII

Crianças internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram transferidas nessa quinta-feira (22/8) para o Hospital João XXIII. A transferência feita sem aviso prévio as famílias e servidores, aconteceu sob justificativa de reforma estrutural para instalação do sistema Tasy, segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

De acordo com profissionais do João Paulo II, a comunicação sobre a transferência não foi feita por comunicado oficial. A técnica em enfermagem da urgência pediátrica, Ana Paula Ferreira Tavares, contou que os trabalhadores receberam a notícia apenas no dia, por volta das 16h, por meio de uma mensagem de WhatsApp.

“Não houve reunião, não houve documento oficial, não houve consulta ao conselho de saúde. Ficamos sabendo que o CTI fecharia para reforma, mas sem detalhes técnicos ou licitação pública. O impacto foi imediato, porque nós, da urgência, recebemos pacientes graves que muitas vezes precisam de acesso rápido à UTI. Agora, com a unidade fechada, o transporte é mais demorado e arriscado”, relatou.

O CTI pediátrico do Hospital Infantil João Paulo II tem 17 leitos, sendo quatro destinados ao isolamento de crianças com doenças infecciosas graves. Para Ana Paula, a transferência fragiliza toda a rede. “O João XXIII já lida com sua própria demanda, de grande complexidade. Com a chegada dos nossos pacientes, sobrecarrega ainda mais. E, no caso de emergências, há perda de tempo precioso até que a equipe de UTI possa ser acionada.”

A técnica também relata as dificuldades logísticas enfrentadas no transporte das crianças. “Estamos falando de pacientes intubados, monitorizados, que precisam de acompanhamento de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A transferência ocorreu em horário de pico, disputando elevadores com transporte de alimentação. Foi tudo feito de forma improvisada, sem o planejamento que um setor tão sensível exige.”

O hospital tem um conselho de saúde local, responsável por discutir mudanças estruturais ou de funcionamento. A psicóloga e conselheira Denise Martins Ferreira afirmou que o conselho não foi consultado. Hospital Maria Amélia Lins segue sem bloco cirúrgico; servidores protestam

“Mais uma vez somos surpreendidos com um movimento que parece apontar para o desmonte do hospital. Foi assim no Amélia Lins, fecharam o CTI alegando reforma, retiraram os equipamentos e nunca mais reabriram. Agora, fazem a mesma coisa aqui, sem transparência, sem diálogo e ocupando os leitos do João XXIII, que já estavam destinados a cirurgias e outros pacientes adultos”, criticou a psicóloga.