VALE DO RIO DOCE

Dupla é indiciada por homicídio brutal e ocultação de cadáver por dívida

Vitima foi atraída para uma emboscada e morta violentamente. O caso aconteceu em Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
21/08/2025 08:52

Segundo a Polícia Civil, o crime foi arquitetado previamente
Segundo a Polícia Civil, o crime foi arquitetado previamente crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens, de 27 e 37 anos, foram indiciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e furto qualificado registrados em 8 de agosto no município de Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce. A vítima foi um homem de 31 anos, atraído e brutalmente morto em uma emboscada.

As investigações apontam que o crime foi premeditado e aconteceu em circunstâncias de extrema violência. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi chamada para receber o pagamento de uma dívida e, ao chegar em uma casa, foi golpeada na cabeça com uma marreta, previamente posicionada para o ataque.

Depois do golpe, o homem foi levado ao banheiro e teve a garganta cortada. O corpo foi desmembrado e os criminosos o colocaram em sacos de lixo. O cadáver foi levado para uma área isolada e incinerado com gasolina. 

Segundo a Polícia Civil, a atitude foi uma tentativa de ocultar provas e dificultar a identificação do corpo. Ainda de acordo com as apurações, a moto usada para ocultar o corpo era da vítima. Os suspeitos se apossaram da moto depois do crime, o que caracteriza furto qualificado.

Na ocasião do crime, os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar e encaminhados a uma delegacia da PCMG. Depoimentos, provas materiais e perícias realizadas pela polícia possibilitaram a conclusão do inquérito e o indiciamento da dupla.

