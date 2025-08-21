Dupla é indiciada por homicídio brutal e ocultação de cadáver por dívida
Vitima foi atraída para uma emboscada e morta violentamente. O caso aconteceu em Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce
Dois homens, de 27 e 37 anos, foram indiciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e furto qualificado registrados em 8 de agosto no município de Divino das Laranjeiras (MG), no Vale do Rio Doce. A vítima foi um homem de 31 anos, atraído e brutalmente morto em uma emboscada.
As investigações apontam que o crime foi premeditado e aconteceu em circunstâncias de extrema violência. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi chamada para receber o pagamento de uma dívida e, ao chegar em uma casa, foi golpeada na cabeça com uma marreta, previamente posicionada para o ataque.
Depois do golpe, o homem foi levado ao banheiro e teve a garganta cortada. O corpo foi desmembrado e os criminosos o colocaram em sacos de lixo. O cadáver foi levado para uma área isolada e incinerado com gasolina.
Segundo a Polícia Civil, a atitude foi uma tentativa de ocultar provas e dificultar a identificação do corpo. Ainda de acordo com as apurações, a moto usada para ocultar o corpo era da vítima. Os suspeitos se apossaram da moto depois do crime, o que caracteriza furto qualificado.
Na ocasião do crime, os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar e encaminhados a uma delegacia da PCMG. Depoimentos, provas materiais e perícias realizadas pela polícia possibilitaram a conclusão do inquérito e o indiciamento da dupla.