Cantada não correspondida leva a tentativa de homicídio e lesão corporal

Uma proposta não correspondida levou um casal a ser vítima de lesão corporal e um homem, a uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu na Avenida São João Batista, no Centro de São João do Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (18/8).

De acordo com a Polícia Militar, o casal, que vive em situação de rua, estava reunido com um outro homem, também na mesma situação, quando ele cantou a mulher, de 35 anos. A tentativa incomodou o companheiro dela, de 66 anos, que iniciou uma discussão com o homem.

O conflito evoluiu para agressões físicas e o homem saiu de perto. Momentos depois, ele retornou ao local onde estava o casal e começou a agredi-los com um pedaço de madeira.

O companheiro da mulher vítima do assédio conseguiu pegar o objeto e atingiu o agressor, que caiu desacordado, de acordo com o boletim de ocorrência.

O casal procurou atendimento médico e o agressor foi socorrido por uma equipe de emergência. O pedaço de madeira usado nas agressões foi recolhido.

Os dois homens envolvidos na ocorrência foram presos. Segundo a Polícia Militar, o agressor de 59 anos permanece internado sob escolta policial.