Vereador mineiro sofre tentativa de homicídio em revendedora de carros

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O vereador de Patrocínio (MG) Ricardo Balila (MDB) sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (13/8) em uma revendedora de veículos da cidade da Região do Alto Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi motivado por um desacerto comercial. Balila relatou aos militares que comprou a revendedora de veículos do autor do crime, um homem de 46 anos, com quem tinha pendências financeiras.

Conforme o vereador, o homem compareceu ao local para negociação e, durante a conversa, sacou uma arma de fogo, efetuando um disparo que atingiu a parede lateral do escritório. Em seguida, o homem arremessou uma cadeira contra a vítima e fugiu.

Ricardo Balila sofreu um corte na cabeça e escoriações e foi encaminhado ao hospital. Outras pessoas confirmaram ter presenciado o disparo e a fuga do autor em um veículo Jeep Compass.

A PM foi acionada e rastreou diversos endereços, mas o autor não foi localizado. A perícia também foi acionada e segue com os levantamentos que vão ajudar na investigação do caso pela Polícia Civil.

