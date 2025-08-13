Baiano é morto por dizer que não gosta de mineiros

Um homem de 41 anos, natural da Bahia, foi morto por dizer que "não gostava de mineiros". O crime aconteceu no dia 13 de julho em um bar na comunidade do Costas, Zona Rural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A Polícia Civil indiciou três pessoas pelo crime, dentre elas pai e filho, conforme detalhado nessa terça-feira (12/8).



A frase provocou um desentendimento entre a vítima e Dirceu Fernandes Lima, de 53 anos. Ambos, de acordo com as investigações, estavam sob efeito de álcool. Durante a discussão, a vítima tentou agredir Dirceu com um soco.



Ele, então ligou para o filho, André Fernandes da Silva, de 21 anos, pedindo que resolvesse o conflito. André disse que cuidaria do caso no dia seguinte, junto com o amigo Tiago Stanley Costa da Silva, também de 21 anos.



Ataque no dia seguinte



Na manhã seguinte, a vítima estava sentada na calçada perto da casa de Dirceu, aparentemente sem lembrar da briga. Ao vê-la, Dirceu ligou novamente para o filho. Pouco depois, André e Tiago chegaram de moto.



Segundo a PCMG, André perguntou quem havia mexido com o pai, e Dirceu apontou para a vítima, identificada pelo boné vermelho. Tiago iniciou as agressões com chutes, enquanto André desferiu oito facadas, seis no tronco, uma na coxa e outra na perna esquerda. O ataque foi rápido e não permitiu reação.



Prisões e acusação



Após o crime, os agressores fugiram de moto. A Polícia Militar prendeu Dirceu no local, e André e Tiago foram localizados dias depois em ações conjuntas das polícias Civil e Militar, em Cláudio e Divinópolis.

"Ao fim, nós concluímos que eles agiram por motivo fútil e também com uma outra qualificadora, que é o recurso que dificultou e impossibilitou a defesa", explicou o delegado Anderson Vicente.



Os três foram indiciados por homicídio qualificado, com os agravantes. O inquérito já foi encaminhado à Justiça.

*Amanda Quintiliano e Brenda Fernandes especial para o EM